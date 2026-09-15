Ô tô Lexus đánh võng rồi dừng đột ngột giữa cao tốc gây tai nạn liên hoàn

Camera ghi cảnh xe Lexus dừng giữa cao tốc, 2 xe phía sau gặp nạn

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT, Bộ Công an) phối hợp các đơn vị điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 15/9, tại đoạn đường cao tốc thuộc địa phận thôn An Duyên, xã Phú Xuyên, Hà Nội.

Thời điểm tai nạn xảy ra, trời mưa, mặt đường trơn trượt. Xe khách biển số 35H-126.XX đâm từ phía sau vào hai ô tô con đang dừng phía trước, gồm ô tô Lexus mang BKS 30L-268.XX do tài xế N.V.Đ. cầm lái và ô tô con biển số 29E-303.XX do tài xế C.T.N. (SN 1989) cầm lái.

Ô tô Lexus xoay ngang đường sau tai nạn.

Sau cú va chạm mạnh, cả 3 ô tô đều bị hư hỏng nặng. Ông N.Q.V. (đi trên ô tô con) bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, bà Đ.T.H. (SN 1967; đi trên ô tô khách) bị thương.

Theo đoạn video từ camera hành trình của ô tô con 29E-303.XX , thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, ô tô nhãn hiệu Lexus liên tục đánh võng, cản trở xe đi sau.

Đến Km 201+000, xe Lexus dừng đột ngột giữa đường. Khoảng 7 giây sau thì xảy ra va chạm.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT, Bộ Công an) cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để cấp cứu người bị nạn và phối hợp với Công an xã Thường Tín giải quyết vụ việc.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 168/2024, người điều khiển ô tô lạng lách, đánh võng trên đường bộ bị phạt tiền từ 40 triệu đến 50 triệu đồng. Trong khi đó, người điều khiển ô tô dừng xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định bị phạt tiền từ 12 triệu đồng đến 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Nếu gây tai nạn khi dừng xe sai quy định trên cao tốc, tài xế sẽ bị phạt từ 20 triệu đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Việc dừng xe đột ngột trên cao tốc không chỉ có thể bị xử phạt mà nếu gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đây cũng là hành vi đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho chính người vi phạm và các phương tiện khác.

Minh Tuệ