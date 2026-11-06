Ô tô lắp ráp đạt sản lượng cao kỷ lục

Báo cáo tháng 10 của Cục Thống kê cho thấy, lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước trong tháng 10 vừa qua ước đạt 54.100 chiếc, tăng mạnh 23% so với tháng trước và tăng 32,2% so với tháng 10/2025.

Ô tô lắp ráp tháng 10 đạt sản lượng cao kỷ lục từ đầu năm 2026. (Ảnh minh họa).

Sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp tháng 10 ghi nhận mức cao nhất từ đầu năm 2026. Cộng dồn 10 tháng đầu năm 2026, lượng ô tô xuất xưởng tại Việt Nam ước đạt tổng cộng 468.200 chiếc xe ô tô mới, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Trái ngược với ô tô lắp ráp, tháng 10, lượng ô tô nhập khẩu chỉ đạt 23.095 chiếc với tổng giá trị 437 triệu USD. Con số này giảm 8,7% về lượng và giảm 22,9% về giá trị so với tháng trước.

Tuy nhiên so với tháng 10/2025, ô tô nhập khẩu về Việt Nam tháng vừa qua vẫn tăng 29,8% về số lượng nhưng lại giảm nhẹ 3,8% về giá trị. Điều này cho thấy ô tô giá rẻ nhập khẩu vào Việt Nam ngày càng nhiều.

Ước tính tổng cộng trong 10 tháng đầu năm 2026 đã có 216.315 chiếc ô tô được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam với tổng giá trị kim ngạch đạt 4,896 tỷ USD, tăng 25,2% về lượng và 26,6% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Cộng với số lượng lắp ráp, ước tính 10 tháng, thị trường Việt Nam đã đón nhận tổng cộng 684.515 ô tô mới các loại.

Số liệu trên cho thấy nguồn cung ô tô mới cho thị trường tiếp tục duy trì ở mức cao, với vai trò ngày càng lớn của xe sản xuất trong nước. Tuy nhiên theo các báo cáo doanh số, tính hết 9 tháng đầu năm, thị trường ô tô mới tiêu thụ khoảng 500.000 chiếc. Nếu tháng 10, doanh số giữ đà tăng như tháng trước thì ước tính, thị trường vẫn tồn kho khoảng 100.000 ô tô mới.

Tồn kho số lượng lớn khiến các hãng sẽ phải đẩy mạnh ưu đãi, giảm giá để đẩy hàng trước khi bước sang năm 2027. Thực tế nhiều tháng liên tiếp gần đây, các hãng như Toyota, Mitsubishi, Honda, Ford… đều ưu đãi cao cho các mẫu xe chủ lực.

Các chuyên gia dự báo, doanh số thị trường ô tô Việt Nam năm 2026 sẽ phá vỡ kỷ lục hơn 600.000 xe từng thiết lập năm 2025.