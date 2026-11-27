Theo ABS-CBN News, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h40 ngày 26/11 tại tòa nhà Citadines Benavidez Makati, thành phố Makati, Philippines.

Đại tá Pedro Alagano Jr., Cảnh sát trưởng thành phố Makati, xác nhận tài xế 55 tuổi đã tử vong sau vụ tai nạn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiếc ô tô đang di chuyển trên đường dốc từ tầng 5 xuống khu vực đỗ xe ở tầng 4 thì phần đầu bên trái của phương tiện bất ngờ va vào tường tòa nhà, khiến tài xế mất kiểm soát.

Chiếc xe tiếp tục đâm vào một cọc chắn, sau đó lao xuyên qua bức tường và rơi khỏi tòa nhà.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ thành phố Makati nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khi tiếp cận phương tiện, nhân viên cứu hộ phát hiện tài xế đã ngừng thở, không còn mạch. Cảnh sát sau đó xác nhận người đàn ông đã tử vong.

Trong thông cáo gửi ABS-CBN News, The Ascott Limited Philippines, đơn vị vận hành Citadines Benavidez Makati, cho biết chiếc ô tô gặp nạn thuộc sở hữu của một người thuê căn hộ tư nhân tại tòa nhà.

“Ưu tiên trước mắt của chúng tôi là hỗ trợ những người bị ảnh hưởng”, đại diện công ty cho biết.

Đơn vị này khẳng định đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, đồng thời duy trì liên lạc với những người liên quan trong quá trình điều tra.

Hiện trường vụ ô tô rơi từ tầng 4 tòa nhà tại thành phố Makati, Philippines. (Ảnh: Bayan Babylyn Batiller).

Để bảo đảm quyền riêng tư của những người bị ảnh hưởng và không làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra, công ty cho biết chưa thể cung cấp thêm thông tin.

Sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã thu dọn các mảnh vỡ tại hiện trường, trong đó có những phần thép bị bật khỏi kết cấu tòa nhà. Chiếc ô tô bị biến dạng cũng được di chuyển khỏi khu vực sau khi thi thể tài xế được đưa ra ngoài.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.