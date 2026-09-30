Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế sống sót

Người lái xe 17 tuổi đã may mắn bơi được vào bờ an toàn, nhưng 2 thiếu niên và một thiếu nữ vẫn bị mắc kẹt bên xe vào lúc 1h30 chiều ngày 29/9.

Người dân cho biết chiếc xe đã lao ra khỏi đường tại Panns Bank, gần cầu Wearmouth trước khi rơi xuống nước.

Các thợ lặn của RNLI được nhìn thấy trên những chiếc xuồng cao tốc đang cố gắng tìm kiếm các nạn nhân, nhưng gặp khó khăn do lớp sương mù dày đặc bao phủ con sông.

Chiếc xe ô tô lao xuống sông Wear ở Sunderland. (Ảnh: NCJ MEDIA)

Rebecca Trott, người sống cạnh con sông, đã chứng kiến một trong những thiếu niên được kéo ra khỏi dòng nước chảy xiết.

Rebecca nói với tờ Metro rằng cô nghe thấy tiếng động lớn và một máy bay cứu thương đến ngay sau đó.

"Tài xế đã kịp nhảy ra ngoài trước khi chiếc xe lao xuống nước. Một vài người đã cố gắng giúp đỡ. Tôi thấy người lái xe được kéo ra ngoài".

Cô cho biết các thợ lặn đã mất 2 giờ để tìm thấy chiếc xe bị cuốn trôi. 3 thi thể cũng đã được tìm thấy.

Người phát ngôn của cảnh sát Northumbria cho biết: "Một cuộc điều tra đang được tiến hành để làm rõ các tình tiết của vụ việc. Ở giai đoạn đầu này, chúng tôi chưa thấy có phương tiện nào khác được cho là có liên quan.

Cậu thiếu niên được giải cứu sau đó đã bị bắt giữ vì liên quan đến vụ việc. Hiện anh ta vẫn đang bị cảnh sát tạm giữ".

Cảnh sát trưởng Scott Cowie, chỉ huy khu vực Sunderland, cho biết: "Đây là một vụ việc thực sự bi thảm, 3 người trẻ tuổi đã thiệt mạng.

Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, bạn bè và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi sự việc này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ họ bằng mọi cách có thể và mong mọi người tôn trọng quyền riêng tư của họ vào thời điểm này".