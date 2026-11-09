Ô tô lao xuống hồ nước, 10 người tử vong thương tâm

Theo The Sun, 4 phụ nữ, 2 người đàn ông, một em bé sơ sinh, 2 bé trai và một bé gái đã thiệt mạng trong thảm kịch kinh hoàng ở Brazil.

Một người qua đường đã báo động vào lúc rạng sáng sau khi phát hiện chiếc xe bị lật úp và gần như chìm hoàn toàn trong nước.

Các đội cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường ở Barra Mansa, thuộc bang Rio de Janeiro, nhưng không thể cứu được bất kỳ ai bị mắc kẹt bên trong.

Các thợ lặn chuyên nghiệp đã được điều động để trục vớt 10 thi thể từ chiếc xe.

Chiếc xe ô tô lao xuống hồ khiến 10 người tử vong. Ảnh: Cảnh sát Dân sự Barra Mansa

Những hình ảnh ghi lại cho thấy chiếc xe bị lật úp dưới hồ, chỉ có bánh xe và một phần gầm xe nhô lên khỏi mặt nước.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến chiếc xe lao ra khỏi đường hoặc gia đình này đã bị ngập nước bao lâu trước khi được cứu hộ.

10 nạn nhân được cho là đều đến từ đô thị Volta Redonda lân cận, mặc dù danh tính của họ vẫn chưa được công bố.

Thông tin thêm trên tờ G1, Cảnh sát dân sự đã thông báo nguyên nhân tử vong của 10 người sau khi chiếc xe rơi xuống hồ là do đuối nước. Tất cả các nạn nhân đều ở trong cùng một chiếc xe.

Theo Cảnh sát Dân sự, sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi tại Viện Pháp y (IML) ở Volta Redonda (RJ), nguyên nhân tử vong đã được xác định.

Theo cảnh sát, các thi thể không có bất kỳ vết thương nào do tai nạn.