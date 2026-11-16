Ô tô lao xuống hồ, 10 người trong cùng gia đình tử vong thương tâm

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại thành phố Barra Mansa, bang Rio de Janeiro (Brazil), khiến 10 thành viên trong cùng một gia đình tử vong sau khi chiếc ô tô chở họ mất lái, lao khỏi đường và chìm xuống hồ. Trong số các nạn nhân có một em bé và 3 trẻ em.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe gặp nạn khiến 4 phụ nữ, 2 người đàn ông, một em bé, 2 bé trai và một bé gái tử vong do đuối nước. Vụ việc được phát hiện khi một người đi đường nhìn thấy chiếc ô tô bị lật ngửa, gần như chìm hoàn toàn dưới mặt nước nên lập tức báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Express.↵

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng được điều động đến hiện trường. Tuy nhiên, toàn bộ 10 người mắc kẹt bên trong xe đều không qua khỏi. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc ô tô bị lật úp dưới hồ, chỉ còn bánh xe và một phần gầm xe nhô lên khỏi mặt nước.

Các đội cứu hộ chuyên trách sau đó được huy động để đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi chiếc xe gặp nạn.

Theo nhận định ban đầu, các nạn nhân đến từ đô thị Volta Redonda. Truyền thông địa phương cho biết gia đình này có thể gồm một cặp vợ chồng, các con, cháu và một người cháu gái.

Hiện, cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Nhà chức trách chưa xác định được vì sao chiếc ô tô mất lái, lao khỏi đường và rơi xuống hồ.