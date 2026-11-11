Ô tô lao vào tiệm làm đẹp, 2 người phụ nữ hoảng loạn bỏ chạy thoát thân

Theo The Sun, đoạn clip từ camera giám sát cho thấy những người phụ nữ hoảng sợ bỏ chạy tìm cách thoát thân khi chiếc xe mất kiểm soát lao vào tiệm làm đẹp ở Argentina.

Nhiều người bỏ chạy khi chiếc xe lao vào cửa hàng. Nguồn: Jam Press

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra ngay khi nhân viên lễ tân mở cửa trước để đón khách. Chiếc Volkswagen Taos bất ngờ lao thẳng qua cửa kính, tạo nên một cơn mưa mảnh kính vỡ.

Chiếc SUV tông trúng 2 người trước khi lao vào 3 khách hàng đang ngồi ở bàn, cuốn mọi thứ trên đường đi về phía cuối phòng. Chiếc xe sau đó lùi lại vài mét trước khi dừng hẳn.

Có thể thấy một người phụ nữ đang trong tình trạng hoang mang bò qua đống đổ nát trước khi người qua đường lao vào cửa hàng để giúp đỡ.

Thật kỳ diệu, cả năm người phụ nữ bên trong đều thoát khỏi thương tích nghiêm trọng, chỉ bị những vết bầm tím nhẹ. Nhưng tiệm làm tóc ở City Bell gần Buenos Aires đã bị hư hỏng nặng.

Thật kỳ diệu, cả năm người phụ nữ đều thoát khỏi thương tích nghiêm trọng. Nguồn: Jam Press

Người đàn ông về hưu ngồi sau tay lái được xác định là Francisco Roncorini, một cựu thẩm phán tòa án cấp cao 85 tuổi.

Ông Roncorini từng giữ chức thẩm phán Tòa án Tối cao tỉnh Buenos Aires từ năm 2002 cho đến khi nghỉ hưu năm 2007, trước đó ông từng là thẩm phán Tòa phúc thẩm La Plata.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân cựu luật sư mất kiểm soát chiếc xe.