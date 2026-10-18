Ô tô lao vào sân bóng trẻ em ở Mỹ, 13 người thương vong

Vụ việc xảy ra tại Khu phức hợp Thể thao Stryker ở thành phố Wichita vào khoảng 3h25 chiều theo giờ địa phương, khi một chiếc xe bán tải Chevrolet Silverado màu đen vượt qua vỉa hè và đâm qua cổng an ninh để tiến thẳng vào khu vực thi đấu.

Theo thông tin từ Sở Cảnh sát Wichita, hai nạn nhân thiệt mạng tại hiện trường được xác định là một bé trai 6 tuổi và một người đàn ông 35 tuổi. Ngoài ra, 11 người khác trong độ tuổi từ 5 đến 68 bị thương và đã được đưa đến các bệnh viện địa phương cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn. Video: X/TonyLaneNV

Tài xế điều khiển chiếc xe là một phụ nữ 34 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giữ ngay tại hiện trường và đang hợp tác với cơ quan điều tra. Cảnh sát trưởng Wichita, ông Joe Sullivan, cho biết ngay sau sự việc và trước khi lực lượng cứu hộ đến, nhiều người dân đã "nhanh chóng hành động" để cung cấp hỗ trợ, sơ cứu cứu sống các nạn nhân.

Bày tỏ sự bàng hoàng trước thảm kịch, Thị trưởng thành phố Wichita, bà Lily Wu, chia sẻ trên mạng xã hội: "Tâm trí và lời cầu nguyện của tôi dành cho tất cả những ai bị ảnh hưởng, đặc biệt là các em nhỏ và các gia đình liên quan".

Thống đốc bang Kansas, bà Laura Kelly, cho biết bà đang theo dõi sát sao tình hình và tuyên bố: "Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, những người sống sót và tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi sự việc này".

Toàn bộ các sự kiện thi đấu tại Khu phức hợp Thể thao Stryker đã bị hủy bỏ cho đến khi có thông báo mới.