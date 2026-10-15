Ô tô lao vào nhà, camera ghi lại khoảnh khắc 'ngàn cân treo sợi tóc'

Mới đây, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý diễn ra tại một nhà dân. Theo đó, một ô tô mất lái, lao vào nhà dân. Cùng lúc này, trong nhà đang có 2 chị em, em bé nhỏ mới chỉ đang chập chững bước đi.

Thấy ô tô lao vào, người chị tuy vô cùng hốt hoảng nhưng cũng phản ứng cực nhanh, kịp thời bế em nhỏ chạy đi nên đã giúp em nhỏ tránh được cú tông trực diện của ô tô. Khoảnh khắc này được camera an ninh ghi lại.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi thót tim trước tình huống nguy hiểm bất ngờ, đồng thời dành lời khen cho phản ứng nhanh nhạy của cô chị. Dù còn nhỏ tuổi, em đã kịp thời bảo vệ em mình trong khoảnh khắc quyết định.

Tuy nhiên, sự việc cũng là lời nhắc nhở về những nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong không gian sinh hoạt của gia đình.

(Video ghi lại sự việc. Nguồn: MXH)