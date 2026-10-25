Ô tô khách bị tước phù hiệu vẫn hoạt động, xử phạt tài xế và chủ xe

Ngày 25/10, Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an TP Huế) vừa tuần tra, kiểm soát, xử lý xe khách bị tước phù hiệu vận tải nhưng vẫn hoạt động trên tuyến Quốc lộ 1 sau khi tiếp nhận dữ liệu từ hệ thống giám sát của Cục CSGT.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe khách do ông P.V.T. (SN 1984, trú tại TP Huế) điều khiển có hành vi chở hàng hóa trong khoang chở khách và không có phù hiệu vận tải theo quy định.

Lực lượng chức năng dừng, kiểm tra phương tiện. Ảnh: CSGT.

Với các vi phạm trên, tài xế bị xử phạt tổng cộng 6,7 triệu đồng và tạm giữ giấy phép lái xe. Chủ phương tiện là Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Tiến Đạt (TP Huế) bị xử phạt 22 triệu đồng về hành vi giao xe cho người làm công điều khiển để thực hiện hành vi vi phạm, đồng thời bị tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký xe.

Theo CSGT, việc tiếp tục đưa phương tiện vào hoạt động khi đã bị tước hoặc thu hồi phù hiệu vận tải là hành vi vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và sẽ bị xử lý theo quy định.

CSGT khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải chấp hành nghiêm quy định về điều kiện kinh doanh và phù hiệu vận tải, không đưa phương tiện đã bị tước hoặc thu hồi phù hiệu vào hoạt động. Đồng thời, các đơn vị cần tăng cường quản lý lái xe, phương tiện, không giao xe cho người điều khiển để thực hiện hành vi vi phạm.