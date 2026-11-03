Ô tô ít dùng, thay dầu theo định kỳ thế nào cho đúng?

Tôi sử dụng ô tô chủ yếu để phục vụ gia đình, cuối tuần thỉnh thoảng đưa vợ con đi dã ngoại, vui chơi quanh Hà Nội. Do nhu cầu đi lại không nhiều nên trung bình mỗi năm xe của tôi chỉ chạy khoảng 3.000-4.000 km.

Theo khuyến cáo, xe của tôi cần thay dầu động cơ sau mỗi 5.000km. Tuy nhiên, nếu cứ chờ đủ số kilomet này thì có khi phải hơn một năm mới đến kỳ thay dầu. Trong khi đó, tôi được biết một số người khuyên dù xe đi ít vẫn nên thay dầu định kỳ 6 tháng/lần.

Với xe ít sử dụng, nên thay dầu theo mốc 5.000km hay mỗi 6 tháng/lần? Ảnh: Hoàng Hiệp

Tôi khá băn khoăn không biết nên áp dụng cách nào. Dầu động cơ có bị xuống cấp theo thời gian ngay cả khi xe ít vận hành không? Nếu xe một năm chỉ chạy vài nghìn kilomet, việc thay dầu sau mỗi 6 tháng có thực sự cần thiết hay không, hay chỉ cần căn cứ vào số kilomet đã đi?

Mong nhận được tư vấn từ các chuyên gia kỹ thuật ô tô và những độc giả có kinh nghiệm sử dụng xe lâu năm để biết cách bảo dưỡng hợp lý, vừa đảm bảo độ bền động cơ, vừa tránh lãng phí không cần thiết. Xin cảm ơn!

Độc giả Minh Phú (Đông Ngạc, Hà Nội)