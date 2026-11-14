Ô tô hất văng người đi xe máy lên nắp capô rồi lao đi hơn 100m

Clip ghi lại cảnh chiếc xe chở người phụ nữ trên nắp capô.

Ngày 14/11, Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đã tiếp nhận cấp cứu tài xế ôtô và người đi xe máy trong vụ tai nạn xảy ra đường Nguyễn Công Trứ, phường La Gi, Lâm Đồng vào tối ngày 13/11. Vụ việc được camera của nhà dân ghi lại.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Theo hình ảnh từ camera, ô tô biển số 61A-870.xx do một người đàn ông điều khiển lưu thông từ ngã tư Nguyễn Công Trứ - Nguyễn Trường Tộ vào đường Nguyễn Công Trứ. Khi di chuyển, ôtô bất ngờ va chạm một xe máy đang dựng trên lề đường, không có người trên xe, khiến phương tiện ngã xuống lề. Một phụ nữ đứng gần đó phát hiện sự việc và kịp thời tháo chạy nên không bị tông.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tuy nhiên, ô tô tiếp tục lao về phía trước, tông vào xe máy cùng chiều phía trước do một phụ nữ điều khiển. Cú va chạm khiến người phụ nữ bị hất văng lên nắp capô. Ô tô tiếp tục di chuyển, chở nạn nhân trên nắp capô hơn 100m rồi tông vào cột đèn ven đường mới dừng lại. Người phụ nữ sau đó văng xuống lề đường.

Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi cấp cứu. Tài xế ôtô cũng bị thương.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường La Gi và Tổ CSGT La Gi thuộc Trạm CSGT Hàm Tân đã đến hiện trường xử lý vụ việc. Lực lượng công an cũng đến bệnh viện xác minh tình trạng thương tích, kiểm tra điều kiện về giấy phép lái xe và nồng độ cồn đối với tài xế ô tô, người đi xe máy theo quy định sau khi xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông.