Ô tô gầm cao cỡ nhỏ đua giảm giá

“Bão” giảm giá tại thị trường ô tô Việt Nam đã xuất hiện từ đầu năm ngoái và cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thậm chí ở phân khúc chật chội nhất thị trường là nhóm xe gầm cao đô thị cỡ B và B+, cuộc đua giảm giá còn được đẩy lên cao trào với giá trị tương đương hàng chục phần trăm so với giá niêm yết.

Toyota Yaris Cross, mẫu xe động cơ xăng bán chạy nhất phân khúc từ đầu năm đến nay, đang được liên doanh Nhật Bản áp dụng chính sách ưu đãi tương đương 100% mức thu lệ phí trước bạ đối với phiên bản hybrid. Theo đó, người tiêu dùng mua xe Yaris Cross HEV thời điểm này sẽ tiết kiệm được khoản tiền đến 74 triệu đồng. Khách hàng mua các phiên bản thuần động cơ đốt trong sẽ nhận quà tặng tiền mặt trị giá 50 triệu đồng.

Phiên bản hybrid Toyota Yaris Cross HEV được giảm giá tương đương 100% mức thu lệ phí trước bạ - Ảnh: TMV

Mẫu xe “đàn anh” Corolla Cross ở phân khúc B+ cũng đồng loạt được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, giá trị quy đổi để trừ vào giá mua tương đương khoảng 41 - 43,5 triệu đồng.

Chính sách ưu đãi mới được Toyota Việt Nam áp dụng đối với Yaris Cross và Corolla Cross đã có giá trị cao hơn đáng kể so với các đợt ưu đãi trước đây. Đáng chú ý là động thái này diễn ra ngay khi cả hai mẫu xe đều đang dẫn đầu doanh số của phân khúc nếu chỉ tính riêng nhóm trang bị động cơ xăng.

Đối với thương hiệu Mazda, mẫu xe cỡ B là CX-3 hiện cũng đang được Thaco Auto áp dụng mức ưu đãi tối đa 35 triệu đồng. Sau ưu đãi, giá bán lẻ thực tế của Mazda CX-3 chỉ còn từ 499 triệu đồng, ngang với một số đối thủ đến từ Trung Quốc như Geely Coolray, Jaecoo J5 hay Omoda C5 bản tiêu chuẩn.

Mẫu xe Mazda CX-3 có mức giá bán lẻ ưu đãi chỉ còn từ 499 triệu đồng - Ảnh: TGPT

Mẫu xe “đàn anh” ở phân khúc B+ là Mazda CX-30 hưởng mức ưu đãi tối đa 47 triệu đồng. Sau quy đổi, giá bán lẻ tại đại lý của mẫu xe Nhật Bản chỉ còn từ 652 triệu đồng.

Đối với mẫu xe Honda HR-V, liên doanh Nhật Bản áp dụng hình thức trừ thẳng 50 triệu đồng vào giá mua cho cả hai phiên bản G và L. Sau khi áp dụng ưu đãi, giá bán lẻ thực tế của phiên bản HR-V G còn khoảng 619 triệu đồng, trong khi phiên bản HR-V L có giá 700 triệu đồng.

Mẫu xe hưởng mức giảm giá sâu nhất phân khúc gầm cao cỡ B và B+ là Subaru Crosstrek. Cụ thể, nhà phân phối chính hãng Subaru Việt Nam áp dụng mức giảm giá lên tới 209 – 269 triệu đồng cho mẫu xe Crosstrek sản xuất năm 2025 (VIN 2025). Đáng chú ý là đối với một số xe Subaru Crosstrek vẫn còn tồn VIN 2024 có mức giảm giá lên tới 289 - 329 triệu đồng.

Subaru Crosstrek là mẫu xe gầm cao cỡ B+ có mức giảm giá cao nhất thị trường.

Sau ưu đãi, giá bán lẻ thực tế của mẫu xe Subaru Crosstrek chỉ còn từ 809 triệu đồng tùy từng phiên bản và từng năm sản xuất. Subaru Crosstrek là mẫu xe duy nhất trong phân khúc được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản thay vì đến từ các xuất xứ như Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc.

Một mẫu xe có kết quả kinh doanh tương đối tích cực là Mitsubishi Xforce cũng không thể nằm ngoài cuộc đua giảm giá. Sau quãng thời gian đầu bùng nổ doanh số, lượng xe Xforce bán ra thị trường ngày càng có dấu hiệu sụt giảm sâu hơn so với đối thủ. Bởi vậy, giảm giá là tình thế gần như bắt buộc đối với mẫu xe nhập khẩu từ Indonesia nhằm níu giữ khách hàng.

Cụ thể, phiên bản Xforce GLX đang được giảm giá khoảng 60 triệu đồng, phiên bản Xforce Luxury giảm 66 triệu đồng và phiên bản cao cấp nhất Xforce Ultimate giảm 72 triệu đồng. Các mức giảm giá này quy đổi từ khoản hỗ trợ lệ phí trước bạ, phiếu mua xăng…

Mẫu xe Hyundai Creta đến từ Hàn Quốc hiện cũng đang được ưu đãi với tổng giá trị đến 79 triệu đồng, bao gồm giảm giá trực tiếp, các gói gia hạn bảo hành, quyền lợi hội viên thương hiệu…

Người tiêu dùng mua mẫu xe Hyundai Creta được hưởng ưu đãi 79 triệu đồng - Ảnh: HTV

Nhóm các mẫu xe Trung Quốc dù đến sau và nắm lợi thế về định giá muộn song cũng buộc phải lao vào cuộc đua giảm giá trong bối cảnh khó khăn.

Jaecoo J5 là mẫu xe mới nhất gia nhập phân khúc gầm cao cỡ B được niêm yết với các mức giá bán lẻ đề xuất từ 599 – 749 triệu đồng. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm ra mắt, liên doanh Omoda & Jaecoo Việt Nam (OJV) đã đồng thời áp dụng ngay mức giảm 100 triệu đồng.

Với chính sách giảm giá mạnh tay kể trên, giá bán lẻ thực tế của phiên bản thuần xăng J5 Premium chỉ còn ở mức 499 triệu đồng, phiên bản hybrid J5 SHS-H Premium giảm còn 599 triệu đồng, phiên bản hybrid cao cấp J5 SHS-H Flagship còn 669 triệu đồng và phiên bản thuần điện duy nhất J5 BEV Flagship thậm chí giảm đến 150 triệu đồng xuống còn 599 triệu đồng.

Phiên bản thuần điện Jaecoo J5 BEV Flagship giảm giá đến 150 triệu đồng.

Một mẫu xe gầm cao cỡ B khác cũng do liên doanh OJV phân phối là Omoda C5 nhận các mức ưu đãi khoảng 50 - 80 triệu đồng. Sau ưu đãi, giá bán lẻ của các phiên bản hybrid C5 chỉ còn từ 619 - 669 triệu đồng, phiên bản thuần máy xăng C5 Luxury còn từ 459 - 469 triệu đồng.

MG ZS là mẫu xe hiện đang sở hữu giá bán lẻ thực tế tại đại lý thấp nhất phân khúc. Kết hợp chính sách ưu đãi từ nhà nhập khẩu và hệ thống đại lý, giá bán lẻ cuối cùng của phiên bản tiêu chuẩn MG ZS STD hiện chỉ còn khoảng 378 triệu đồng, giảm đến 140 triệu đồng, phiên bản cao cấp ZS LUX giảm 150 triệu đồng xuống chỉ còn 438 triệu đồng. Tuy nhiên, các mức giảm giá kỷ lục này chỉ áp dụng với những xe MG ZS sản xuất năm 2025 còn tồn kho tại đại lý.