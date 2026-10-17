Ô tô Ford bốc khói sau khi thay dầu, chi phí sửa chữa ngang giá xe điện SUV mini

Theo Autoblog, sự việc xảy ra với một phụ nữ ở Franklin, bang Tennessee, Mỹ. Sau khi đưa chiếc Ford Bronco Sport đến đại lý để thay dầu định kỳ, cô gặp sự cố ngay khi rời khỏi cơ sở. Những người xung quanh đã cảnh báo khi thấy chiếc xe bốc khói và xuất hiện lửa.

Ban đầu, bộ phận dịch vụ của đại lý cho rằng tình trạng này có thể liên quan đến việc đổ quá nhiều dầu động cơ và lốp xe non hơi. Không đồng tình với cách giải thích trên, chủ xe tìm đến một cơ sở sửa chữa độc lập để kiểm tra.

Theo kết quả kiểm tra được người phụ nữ chia sẻ, kỹ thuật viên tại đại lý có thể đã xả nhầm dầu hộp số thay vì dầu động cơ, sau đó châm thêm dầu mới mà không xử lý đúng lượng dầu còn lại. Sai sót này được cho là đã gây hư hỏng hộp số, với chi phí thay thế ước tính lên tới 15.000 USD, tương đương khoảng 394 triệu đồng, ngang giá một chiếc xe SUV điện mini sau lăn bánh.

Ford Bronco Sport bốc cháy sau khi thay dầu, chi phí sửa chữa 15.000 USD.

Hiện chưa có đủ thông tin độc lập để xác nhận toàn bộ nguyên nhân sự cố cũng như trách nhiệm của đại lý. Vì vậy, kết luận về việc xả nhầm dầu cần được xem là thông tin theo lời kể và kết quả kiểm tra mà chủ xe công bố, chưa phải kết luận chính thức từ nhà sản xuất.

Vụ việc cũng được đặt trong bối cảnh một số phiên bản Ford Bronco và Bronco Sport từng liên quan đến các chiến dịch triệu hồi vì nguy cơ cháy trong khoang động cơ. Tuy nhiên, cần phân biệt các lỗi thuộc diện triệu hồi với nguyên nhân của sự cố trên chiếc xe này, bởi chưa có thông tin xác nhận hai vấn đề có liên quan trực tiếp.

Theo Autoblog

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