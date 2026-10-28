Ô tô đua nhau xả hàng tháng 10, nhiều mẫu giảm cả trăm triệu chờ phiên bản mới

Theo khảo sát của PV VietNamNet, thị trường ô tô Việt Nam cuối tháng 10 tiếp tục ghi nhận nhiều mẫu xe giảm giá sâu, từ sedan hạng B đến SUV cỡ C và xe gầm cao nhập khẩu. Bên cạnh chính sách từ hãng, không ít đại lý chủ động tăng ưu đãi nhằm giải phóng xe tồn kho, nhất là những mẫu đang bước vào giai đoạn chuyển giao phiên bản.

Subaru Forester là một trong những mẫu xe giảm giá mạnh nhất thị trường hiện nay. Theo thông tin từ đại lý, phiên bản 2.0 i-S EyeSight sản xuất năm 2024 có giá niêm yết 1,199 tỷ đồng, được giảm 360 triệu đồng, xuống còn 839 triệu đồng, chưa kể quà tặng phụ kiện. Tuy nhiên, lượng xe VIN 2024 còn lại có thể hạn chế về màu sắc và phiên bản.

Subaru Forester sắp có thêm phiên bản hybrid vào đầu tháng 11 tới. Ảnh: Hoàng Hiệp

Trong khi đó, Forester thế hệ mới sử dụng động cơ 2.5L đã xuất hiện tại Việt Nam với giá niêm yết từ 1,299 tỷ đồng. Sắp tới, Subaru Forester còn đón nhận thêm một phiên bán mới sử dụng động cơ hybrid, dự kiến có giá khoảng 1,4 tỷ đồng. Điều này càng tạo áp lực giải phóng xe đời cũ khi sản phẩm mới đã được đưa về thị trường.

Mẫu xe bán chạy Mazda CX-5 cũng đang được nhiều đại lý "dọn kho", nhằm đón thế hệ mới dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 11 tới.

Cụ thể, một số đại lý đang chào bán bản 2.0 Deluxe sản xuất năm 2026 với giá khoảng 638 triệu đồng, thấp hơn 61 triệu đồng so với giá niêm yết 699 triệu đồng.

Các phiên bản cao hơn cũng được giảm khoảng 70-80 triệu đồng tùy đại lý. Mức giá thực tế có thể khác nhau theo khu vực và số lượng xe còn hàng.

Hyundai cũng đang làm một trong những hãng xe áp dụng chương trình giảm giá sâu cho nhiều mẫu xe của mình.

Theo chương trình bán hàng tháng 10, mẫu SUV cỡ D Santa Fe này có mức hỗ trợ tối đa 220 triệu đồng; Hyundai Stargazer được giảm tối đa 117 triệu đồng, Accent 89 triệu đồng, Creta 79 triệu đồng...

Đặc biệt, hai mẫu xe là Palisade và Tucson bản hybrid đã được giới thiệu và nhận đặt cọc khiến các phiên bản cũ được giảm giá sâu. Cụ thể, mẫu SUV cỡ lớn Palisade bản cũ đang được giảm chính hãng 68 triệu đồng kèm một số quà tặng, còn Hyundai Tucson được áp dụng ưu đãi tối đa khoảng 79 triệu đồng trong tháng 10.

Hyundai Palisade Hybrid vừa công bố giá bán chính thức từ 1,499 tỷ đồng. Ảnh: HTV

Ở phân khúc sedan cỡ B, Honda City bản nâng cấp đã ra mắt Việt Nam ngày 12/10 với hai phiên bản L và RS có giá lần lượt 539 triệu đồng và 569 triệu đồng. Bản mới có thay đổi về thiết kế, tiện nghi và bổ sung cảm biến đỗ xe phía sau.

Dù đã bước qua giai đoạn chuyển giao phiên bản, một số đại lý Honda vẫn đang giảm giá cho phiên bản cũ khoảng 50-70 triệu đồng nhằm "dọn kho". Có thời điểm, bản City RS được chào bán khoảng 499 triệu đồng, thấp hơn 70 triệu đồng so với giá niêm yết.

Ngoài các mẫu xe kể trên, Suzuki XL7 Hybrid cũng là cái tên đang được nhiều đại lý giảm giá sâu bằng hình thức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này xuống còn khoảng 540 triệu đồng.

Dự kiến Suzuki XL7 bản nâng cấp sẽ ra mắt thị trường Việt Nam trong tháng 11 hoặc 12 tới với giá bán được điều chỉnh tăng nhẹ so với hiện nay.

Có thể thấy, diễn biến giảm giá trong tháng 10 của các hãng và đại lý nhằm mục đich kích cầu thị trường khi bước vào giai đoạn cao điểm nhất trong năm (rơi vào tháng 11 và 12), đồng thời xử lý lượng xe tồn ở những phiên bản sản xuất trước. Đây là cơ hội tốt để khách hàng Việt có thêm lựa chọn xe mới chất lượng với giá hợp lý.

Suzuki XL7 Hybrid ra mắt vào tháng 8/2024 và chuẩn bị được làm mới. Ảnh: Hoàng Hiệp

Dù vậy, người mua cần phân biệt ưu đãi chung nhằm thúc đẩy doanh số với mức chiết khấu riêng dành cho xe VIN cũ hoặc xe sắp được thay thế. Với khách hàng, xe đời cũ có thể đem lại lợi thế đáng kể về giá, nhưng cần kiểm tra kỹ năm sản xuất, thời gian lưu kho, điều kiện bảo hành và giá lăn bánh thực tế.

Ngược lại, phiên bản mới thường có lợi thế về thiết kế, trang bị hoặc công nghệ, song mức ưu đãi ban đầu có thể thấp hơn. Việc so sánh tổng chi phí và nhu cầu sử dụng thực tế sẽ giúp khách hàng xác định đâu là lựa chọn phù hợp, thay vì chỉ dựa vào mức giảm giá được quảng cáo.

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