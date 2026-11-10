Ô tô đua nhau giảm giá, có mẫu hạ hơn 300 triệu đồng

Bước sang tháng 11, nhiều hãng và đại lý bắt đầu mạnh tay giảm giá để giải phóng hàng tồn, đặc biệt với những xe sản xuất trong giai đoạn 2024-2025.

Subaru Crosstrek giảm 329 triệu đồng

Subaru Crosstrek đang nằm trong nhóm xe phổ thông có mức giảm mạnh nhất thị trường. Theo nhân viên tư vấn bán hàng Subaru của một đại lý tại TP.HCM, các xe sản xuất năm 2024 hiện được ưu đãi hơn 300 triệu đồng.

Cụ thể, Crosstrek 2.0 i-S EyeSight giảm 289 triệu đồng, từ 1,098 tỷ xuống còn 809 triệu đồng. Phiên bản 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid giảm 329 triệu đồng, đưa giá thực tế từ 1,268 tỷ xuống còn 939 triệu đồng.

Crosstrek đời 2024 đang được giảm tới 329 triệu đồng, đưa giá bản xăng xuống còn 809 triệu đồng. Ảnh: Subaru.

Crosstrek hiện tại thuộc thế hệ thứ 3, ra mắt Việt Nam tại triển lãm Vietnam Motor Show tháng 10/2024. Xe được nhập khẩu từ Nhật Bản với 2 phiên bản gồm 2.0 i-S EyeSight và 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid.

Như vậy, những xe đang được giảm giá thuộc chính lô sản xuất trong năm đầu tiên mẫu xe này có mặt trên thị trường. Nếu không được bán hết trong năm nay, sang 2027 các xe VIN 2024 sẽ bị “mất” 3 đời xe, khiến áp lực xử lý hàng tồn lớn hơn.

Cả 2 phiên bản của Crosstrek đều có hệ dẫn động 4 bánh S-AWD, màn hình trung tâm 11,6 inch và gói an toàn EyeSight 4.0. Bản xăng dùng động cơ boxer 2.0 lít, công suất 154 mã lực, trong khi bản e-Boxer kết hợp máy xăng với mô-tơ điện.

Tại Việt Nam, Subaru Crosstrek cạnh tranh Toyota Corolla Cross (820-865 triệu đồng) và Mazda CX-30 (699-749 triệu đồng).

GWM Tank 300 giảm 230 triệu đồng

Không tồn kho lâu như Crosstrek, nhưng những chiếc GWM Tank 300 sản xuất năm 2025 cũng bắt đầu được giảm mạnh khi thị trường bước vào cuối năm 2026. Đây là nhóm xe đang được đại lý ưu tiên mức giảm trên 200 triệu đồng để kích cầu.

Theo nhân viên bán hàng của một đại lý GWM, Tank 300 ICE bản tiêu chuẩn hiện được giảm 219 triệu đồng so với mức niêm yết hơn 1,3 tỷ đồng. Phiên bản ICE Luxury có mức ưu đãi cao hơn, lên đến 230 triệu đồng từ mức giá công bố hơn 1,4 tỷ đồng.

Tank 300 đời 2025 giảm hơn 200 triệu đồng trong bối cảnh đại lý đẩy mạnh xử lý xe đời cũ cuối năm. Ảnh: GWM.

Tank 300 được đưa về Việt Nam từ đầu năm 2025, với những lô xe đầu tiên xuất hiện tại đại lý từ tháng 2. Phiên bản đang bán hiện nay là bản trước nâng cấp, trong khi Tank 300 bản nâng cấp giữa vòng đời đã được giới thiệu tại Trung Quốc từ tháng 7/2026.

Tank 300 sử dụng kết cấu khung gầm rời, hệ dẫn động 4 bánh và cấu hình 5 chỗ. Bản xăng dùng động cơ 2.0 lít tăng áp, công suất 220 mã lực, mô-men xoắn 380 Nm, đi cùng hộp số tự động 8 cấp. Xe có camera 360 độ, ga tự động thích ứng và hỗ trợ giữ làn.

Được niêm yết 1,4-1,8 tỷ đồng, Tank 300 không có lợi thế rõ rệt về giá khi cạnh tranh tại Việt Nam. Đối thủ tương đồng nhất của mẫu xe này trong nhóm SUV off-road khung gầm rời là Toyota Land Cruiser FJ, có giá gần 1,2 tỷ đồng.

Mở rộng ra nhóm SUV cùng tầm tiền, Tank 300 còn chịu sức ép từ Ford Everest (1,1-1,6 tỷ đồng) và Toyota Fortuner (1,1-1,4 tỷ đồng). Đây đều là những mẫu xe đã có chỗ đứng lâu năm trên thị trường và sở hữu tệp khách hàng ổn định.

Isuzu Mu-X giảm 230 triệu đồng

Khác với các mẫu xe kể trên, Isuzu Mu-X là trường hợp hiếm hoi khi xe sản xuất năm 2026 vẫn được giảm giá sâu. Điều này cho thấy áp lực cạnh tranh cuối năm không chỉ dồn lên các lô xe đời cũ, mà còn lan sang cả những mẫu xe mới hơn.

Theo nhân viên bán hàng của một đại lý Isuzu tại TP.HCM, Mu-X đang được ưu đãi giảm giá cho tất cả phiên bản. Trong đó, bản Premium 4x4 AT được ưu đãi cao nhất, lên đến 230 triệu đồng. Cụ thể, mẫu xe này có giá niêm yết 1,302 tỷ đồng và sau giảm giá chỉ còn 1,072 tỷ đồng.

Mu-X Premium 4x4 AT đời 2026 được chào bán ở mức 1,072 tỷ đồng, thấp hơn 230 triệu đồng so với giá công bố. Ảnh: Isuzu.

Mu-X hiện hành là bản nâng cấp giữa vòng đời của thế hệ thứ 2, ra mắt Việt Nam vào tháng 6/2025 với 5 phiên bản. Đến tháng 8/2026, Isuzu tiếp tục điều chỉnh danh mục, tinh gọn còn 4 bản gồm B7 Plus 4x2, Prestige 4x2, Sport 4x4 và Premium 4x4.

Ở bản Premium đang được giảm giá, Isuzu bổ sung trợ lực lái điện, 7 túi khí và hệ thống hỗ trợ giữ làn trên đời 2026. Xe còn có màn hình 9 inch, camera lùi, ga tự động thích ứng cùng loạt tính năng ADAS. Động cơ diesel 1.9 lít cho công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và dẫn động 4 bánh.

Mu-X nằm trong nhóm SUV 7 chỗ khung gầm rời, cạnh tranh với Ford Everest (1,099-1,545 tỷ đồng), Toyota Fortuner (1,155-1,407 tỷ đồng) và Mitsubishi Pajero Sport (từ 1,13 tỷ đồng).

Theo số liệu của Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), sau 9 tháng đầu năm 2026, Mu-X chỉ đạt doanh số lũy kế 110 xe, thấp hơn đáng kể so với Everest (8.716 xe) và Fortuner (1.480 xe). Riêng tháng 9, Mu-X chỉ bán được 4 xe.