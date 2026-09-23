Ô tô đổi từ biển trắng sang biển vàng: Khi nào phải đăng kiểm lại?

Gửi câu hỏi đến đường dây nóng Báo Xây dựng, anh Phạm Thanh Tuấn (phường Tây Tựu, TP Hà Nội) cho biết, gia đình đang sử dụng ô tô cá nhân mang biển số nền màu trắng. Nay anh muốn sử dụng xe để đăng ký kinh doanh vận tải theo hình thức xe hợp đồng và chuyển sang biển số nền màu vàng. Anh Tuấn băn khoăn việc đổi màu biển số có khiến xe phải đăng kiểm lại hay không.

Khi ô tô biển số nền trắng chuyển sang nền màu vàng, thời hạn giấy chứng nhận đăng kiểm sẽ được tính lại và trong một số trường hợp, xe vẫn phải kiểm định lại. (Ảnh minh họa).

Về vấn đề này, đại diện một cơ sở đăng kiểm tại Hà Nội cho biết, theo quy định tại Thông tư 30/2026, trường hợp xe đổi biển số đăng ký, bao gồm cả đổi màu nền biển số, chủ phương tiện không phải thực hiện kiểm định lại.

Thay vào đó, chủ xe chỉ cần đưa phương tiện đến cơ sở đăng kiểm để kiểm tra, đối chiếu và cập nhật thông tin vào hồ sơ phương tiện. Sau đó, cơ sở đăng kiểm sẽ cấp giấy chứng nhận đăng kiểm mới phù hợp với thông tin của phương tiện.

Tuy nhiên, việc cấp lại giấy chứng nhận đăng kiểm có thể dẫn đến thay đổi thời hạn hiệu lực nếu việc chuyển đổi loại hình vận tải làm thay đổi chu kỳ kiểm định và thời hạn kiểm định mới đã hết.

Theo Thông tư 30/2026, khi phương tiện chuyển từ xe không kinh doanh vận tải (biển số nền màu trắng) sang xe kinh doanh vận tải (biển số nền màu vàng) và ngược lại, thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận cấp lại được xác định theo nguyên tắc không vượt quá chu kỳ kiểm định tương ứng với loại hình vận tải có chu kỳ ngắn hơn.

Đối với trường hợp chuyển từ không kinh doanh vận tải sang kinh doanh vận tải (biển nền trắng sang nền vàng) thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận cấp lại được tính từ ngày kiểm định đạt yêu cầu của lần cấp trước đó, áp dụng theo chu kỳ ngắn hơn của xe kinh doanh vận tải.

Công thức tính được xác định như sau: Thời hạn hiệu lực giấy chứng nhận mới = Ngày kiểm định của lần cấp trước đó + Chu kỳ kiểm định của xe có kinh doanh vận tải - 1 ngày.

Ví dụ, một ô tô 5 chỗ sản xuất năm 2025 được kiểm định lần đầu ngày 10/2/2026 theo hình thức không kinh doanh vận tải, có chu kỳ kiểm định 36 tháng và hạn kiểm định đến ngày 9/2/2029.

Đến ngày 15/10/2026, chủ xe làm thủ tục chuyển sang hình thức có kinh doanh vận tải, với chu kỳ kiểm định đầu của xe kinh doanh vận tải là 24 tháng.

Theo cách tính trên, xe được cấp giấy chứng nhận mới có thời hạn đến hết ngày 9/2/2028. Trường hợp này, xe không phải kiểm định lại.

Đáng chú ý, nếu sau khi tính theo chu kỳ kiểm định của xe kinh doanh vận tải mà thời hạn hiệu lực mới đã hết hoặc bằng ngày chủ xe làm thủ tục, phương tiện bắt buộc phải kiểm định lại để được cấp giấy chứng nhận.

Chẳng hạn, một ô tô 5 chỗ sản xuất năm 2023 được kiểm định lần đầu ngày 15/3/2024 theo hình thức không kinh doanh vận tải, có chu kỳ 36 tháng, hạn kiểm định cũ đến ngày 14/3/2027.

Ngày 20/8/2026, khi xe vẫn còn hạn kiểm định, chủ xe làm thủ tục chuyển sang hình thức có kinh doanh vận tải.

Khi đó, thời hạn giấy chứng nhận mới được tính: ngày kiểm định cũ 15/3/2024 + chu kỳ đầu của xe kinh doanh vận tải 24 tháng - 1 ngày, tương ứng đến ngày 14/3/2026.

Do thời hạn mới đã hết trước ngày chủ xe làm thủ tục (20/8/2026), cơ sở đăng kiểm không thể cấp lại giấy chứng nhận. Phương tiện bắt buộc phải kiểm định lại.

Ở chiều ngược lại, trường hợp xe chuyển từ có kinh doanh vận tải (biển số nền màu vàng) sang không kinh doanh vận tải (biển số nền màu trắng), thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận cấp lại được giữ nguyên, bằng với thời hạn còn lại của giấy chứng nhận đã cấp trước đó.

Xe cũng không cần kiểm định lại tại cơ sở đăng kiểm trong trường hợp này.

Ví dụ, một ô tô 7 chỗ sản xuất năm 2020 được kiểm định định kỳ ngày 5/1/2026 dưới hình thức có kinh doanh vận tải, với chu kỳ kiểm định 12 tháng và hạn kiểm định đến ngày 4/1/2027.

Ngày 10/8/2026, chủ xe làm thủ tục chuyển sang không kinh doanh vận tải. Khi đó, cơ sở đăng kiểm cấp giấy chứng nhận mới, ghi nhận hình thức không kinh doanh vận tải nhưng thời hạn hiệu lực vẫn được giữ nguyên đến hết ngày 4/1/2027.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, kiểm định là hoạt động đánh giá định kỳ tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, hoàn toàn khác với việc xác minh, cập nhật thông tin phục vụ công tác quản lý. Do đó, những nội dung chỉ liên quan đến hồ sơ sẽ được xử lý trên hồ sơ. Chỉ những trường hợp cần kiểm tra thực tế phương tiện, chẳng hạn việc thay đổi chu kỳ kiểm định khi chuyển loại hình kinh doanh vận tải mà chu kỳ mới đã hết thời hạn, mới phải đưa xe đến cơ sở đăng kiểm để kiểm định. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, cách tiếp cận này góp phần giảm chi phí xã hội, hạn chế việc người dân và doanh nghiệp phải đưa phương tiện đi kiểm định nhiều lần không cần thiết, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với phương tiện giao thông.