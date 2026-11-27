Tác hại của việc chạy không tải quá lâu

Trước đây, những động cơ sử dụng bộ chế hòa khí thường gặp khó khăn khi khởi động trong điều kiện nhiệt độ thấp.

Xăng bay hơi chậm khiến quá trình hòa trộn nhiên liệu với không khí kém hiệu quả, động cơ dễ hoạt động không ổn định hoặc chết máy. Vì vậy, tài xế thường phải để xe chạy không tải một thời gian trước khi khởi hành.

Nổ máy tại chỗ quá lâu khi trời lạnh có thể gây lãng phí nhiên liệu và tăng nguy cơ hao mòn động cơ.

Hiện nay, hệ thống phun nhiên liệu điện tử cùng bộ điều khiển động cơ ECU có thể tự động điều chỉnh lượng nhiên liệu dựa trên dữ liệu từ các cảm biến. Nhờ đó, ô tô đời mới không cần chạy không tải kéo dài để làm nóng động cơ như trước.

Việc nổ máy tại chỗ quá lâu thậm chí có thể gây ra những tác động không mong muốn. Khi chạy không tải, động cơ nóng lên chậm hơn so với lúc xe di chuyển. Trong điều kiện nhiệt độ thấp, dầu động cơ cũng đặc hơn, ảnh hưởng đến khả năng lưu thông và bôi trơn các chi tiết.

Ngoài ra, quá trình chạy không tải kéo dài có thể khiến hệ thống điều khiển duy trì hỗn hợp nhiên liệu đậm trong thời gian lâu hơn.

Một phần nhiên liệu có nguy cơ rửa trôi lớp dầu bôi trơn trên thành xi-lanh và các chi tiết liên quan. Khi lớp dầu bảo vệ suy giảm, ma sát tăng lên, khiến các bộ phận bên trong động cơ nhanh hao mòn hơn.

Thói quen này còn gây lãng phí nhiên liệu và làm tăng lượng khí thải. Một chiếc sedan cỡ C sử dụng động cơ xăng 2.0L có thể tiêu thụ khoảng 0,6 lít nhiên liệu nếu chạy không tải liên tục trong một giờ.

Những lưu ý khi sử dụng ô tô vào mùa lạnh

Thay vì để xe nổ máy lâu, tài xế chỉ cần khởi động khoảng 30 giây đến 1 phút trước khi di chuyển. Sau đó, người lái nên vận hành xe nhẹ nhàng trong những phút đầu, tránh đạp ga mạnh hoặc tăng tốc đột ngột khi động cơ còn nguội. Cách này giúp động cơ nóng lên tự nhiên trong quá trình vận hành, đồng thời hạn chế tình trạng lãng phí nhiên liệu.

Bên cạnh cách khởi động, thời tiết lạnh cũng khiến một số bộ phận trên ô tô dễ phát sinh vấn đề. Ắc quy là chi tiết cần được quan tâm đầu tiên bởi nhiệt độ thấp có thể làm suy giảm khả năng cung cấp điện, khiến động cơ khó khởi động.

Kiểm tra dầu động cơ định kỳ giúp bảo đảm khả năng bôi trơn khi ô tô vận hành trong điều kiện nhiệt độ thấp.

Những xe đã sử dụng ắc quy trong thời gian dài hoặc thường xuyên đỗ lâu không vận hành càng cần được kiểm tra. Tài xế nên chú ý các dấu hiệu như đề máy yếu, đèn chiếu sáng mờ hoặc thời gian khởi động kéo dài để kịp thời xử lý.

Dầu động cơ và nước làm mát cũng cần được kiểm tra trước và trong mùa lạnh. Nhiệt độ thấp khiến dầu có thể đặc hơn, ảnh hưởng đến khả năng lưu thông và bôi trơn khi khởi động.

Người dùng cần kiểm tra mức dầu, tình trạng dầu và lựa chọn đúng cấp độ nhớt theo khuyến nghị của nhà sản xuất, thay vì tự ý đổi sang loại dầu có độ nhớt khác.

Đối với hệ thống làm mát, tài xế cần bảo đảm mức dung dịch phù hợp, kiểm tra các dấu hiệu rò rỉ và sử dụng đúng loại nước làm mát.

Tại những khu vực miền núi phía Bắc có thể xuất hiện băng giá, khả năng chống đông của dung dịch càng cần được chú ý. Người dùng không nên tùy tiện bổ sung nước lã hoặc pha trộn các loại dung dịch không rõ nguồn gốc.

Lốp xe cũng là bộ phận chịu ảnh hưởng khi nhiệt độ thay đổi. Áp suất lốp có thể biến động theo thời tiết, trong khi lốp quá non hoặc quá căng đều ảnh hưởng đến độ bám đường, khả năng vận hành và mức tiêu thụ nhiên liệu.

Tài xế nên kiểm tra áp suất lốp thường xuyên khi nhiệt độ ngoài trời thay đổi.

Tài xế nên kiểm tra áp suất khi lốp nguội, bơm theo thông số của nhà sản xuất, đồng thời quan sát tình trạng nứt, phồng hoặc mòn không đều để xử lý kịp thời.

Trong những ngày lạnh, mưa phùn và sương mù còn có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn. Vì vậy, người lái cần kiểm tra cần gạt mưa, bổ sung nước rửa kính phù hợp và bảo đảm hệ thống hoạt động bình thường.

Nếu kính chắn gió bị đóng băng, không nên đổ nước nóng trực tiếp lên kính hoặc cố bật cần gạt khi lưỡi gạt đang bị đóng cứng. Thay vào đó, cần làm tan băng từ từ bằng dụng cụ hoặc dung dịch chuyên dụng phù hợp.

Một vấn đề khác ít được chú ý là khoang động cơ có thể trở thành nơi trú ẩn của chuột hoặc một số động vật khi trời lạnh. Chúng có thể cắn phá dây điện, ống dẫn và các chi tiết cao su, gây ra những hư hỏng khó phát hiện.

Với những xe đỗ lâu ngày ở nơi vắng người hoặc khu vực có nhiều chuột, tài xế nên quan sát khoang động cơ trước khi khởi động.

Ngoài việc kiểm tra các bộ phận kể trên, người lái cần chú ý những đèn cảnh báo trên bảng đồng hồ, đặc biệt là các cảnh báo liên quan đến động cơ, hệ thống phanh, áp suất lốp, nhiệt độ và mức dung dịch.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần kiểm tra nguyên nhân thay vì tiếp tục sử dụng xe như bình thường.

Duy trì lịch bảo dưỡng định kỳ cũng là cách giúp hạn chế những sự cố trong mùa lạnh. Tránh nguy cơ phát sinh sự cố lớn và chi phí sửa chữa trong quá trình sử dụng.