Ô tô do người nước ngoài điều khiển va chạm với xe máy khiến một người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 29/10 trên đường ĐT.715, đoạn Km44+600 địa bàn phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.

Thời điểm trên, xe ô tô BS 86A-268.xx do 1 người nước ngoài (quốc tịch Nga) điều khiển, lưu thông đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe máy BS 86AA-099.xx do anh H.T.N (SN 2005, trú phường Mũi Né) điều khiển làm anh N. tử vong.

Đoạn đường xảy ra tai nạn

Người dân chứng kiến tại hiện trường cho biết, sau cú va chạm xe máy trượt dài, ma sát xuống đường gây toé lửa và phát ra tiếng động mạnh.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Mũi Né đã đến bảo vệ hiện trường, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ tai nạn theo quy định.