Ngày 23/11, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an phường Sơn Trà điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên đường Trần Nhân Tông, liên quan đến 4 thiếu niên từ 11 đến 17 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, tối 15/11, chủ xe ô tô Honda HR-V mang biển kiểm soát 43A-980.34 đỗ phương tiện tại khu vực lô 10, 11 đường Trần Nhân Tông rồi về nhà.

Đến khoảng 3h ngày 16/11, người này phát hiện số tiền cất trong hộc bệ tỳ tay của ô tô đã bị mất, gồm hơn 130 triệu đồng và 10.000 USD, tổng trị giá hơn 350 triệu đồng.

Vụ việc liên quan nhóm thiếu niên từ 11-17 tuổi. Ảnh: CACC. ↵

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy xét những người liên quan.

Đến trưa 16/11, cơ quan công an xác định 4 thiếu niên nghi vấn gồm T.V.P. (16 tuổi), N.S.Q. (17 tuổi), B.H.V. (15 tuổi) và T.Đ.G.H. (11 tuổi), cùng trú tại TP. Đà Nẵng.

Làm việc với cơ quan công an, nhóm thiếu niên khai nhận do cần tiền tiêu xài nên rủ nhau đi xe máy, tìm những ô tô đỗ bên đường không khóa cửa để trộm cắp tài sản.

Khoảng 2h30 ngày 16/11, khi phát hiện chiếc Honda HR-V đỗ trên đường Trần Nhân Tông không khóa cửa, cả nhóm đã mở cửa xe, lấy số tiền bên trong rồi chia nhau tiêu xài.

Theo cơ quan công an, cả 4 thiếu niên đều thuộc diện quản lý thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật. Trong đó, T.V.P. từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản. N.S.Q. đang bị khởi tố về cùng hành vi và được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Quá trình truy xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 6.700 USD, hơn 46 triệu đồng, 2 điện thoại iPhone, một xe mô tô cùng các giấy tờ liên quan.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.