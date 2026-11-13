Ô tô điện tông loạt xe máy ở TP.HCM

Khoảng 7h sáng 13/11, ô tô điện lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Thủ Đức (TP.HCM). Khi đến giao lộ Phạm Văn Đồng - Tô Ngọc Vân, dù đèn tín hiệu đã chuyển sang màu đỏ nhưng ô tô điện lao thẳng về phía trước, tông vào nhiều xe máy.

Vụ tông liên hoàn khiến một người chạy xe máy bị thương, một nạn nhân khác may mắn chỉ bị xây xát nhẹ. Nạn nhân nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Một số phương tiện khác bị tông trúng hư hỏng phần đầu

Tại hiện trường ô tô điện bị hư hỏng phần đầu, xung quanh là nhiều xe máy nằm ngổn ngang, một số phương tiện bị hư hỏng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT, Công an TP.HCM) cùng lực lượng Công an phường Hiệp Bình có mặt tại hiện trường di chuyển ô tô gặp nạn vào sát lề đường.

Sự cố xảy ra đúng giờ cao điểm nên giao thông trên cả hai tuyến đường Phạm Văn Đồng và Tô Ngọc Vân ùn tắc kéo dài.

Vụ việc khiến tuyến đường Phạm Văn Đồng và đường Tô Ngọc Vân ùn tắc giao thông kéo dài.

Lực lượng CSGT phải túc trực liên tục để điều tiết, phân luồng giao thông.

Đội CSGT Rạch Chiếc đã phối hợp với Công an phường Hiệp Bình đang trích xuất camera khu vực để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.