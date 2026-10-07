Ô tô điện nổ lốp ở tốc độ gần 290 km/h, xe văng khỏi đường cao tốc

Đoạn video được đăng tải trên YouTube và nhanh chóng thu hút sự chú ý khi cho thấy vụ tai nạn xảy ra ở tốc độ rất cao trên một đoạn Autobahn của Đức.

Chiếc Tesla Model S đời 2024 đang di chuyển với tốc độ khoảng 175 dặm/giờ, tương đương gần 290 km/h. Một số đoạn Autobahn của Đức không áp dụng giới hạn tốc độ cố định, cho phép phương tiện di chuyển nhanh trong điều kiện giao thông phù hợp.

Tesla Model S đời 2024 đang di chuyển với tốc độ khoảng 175 dặm/giờ, tương đương gần 290 km/h.

Theo thông tin được đăng tải, chiếc xe đã đi khoảng 19.000 km trước khi xảy ra tai nạn và sử dụng lốp Goodyear Eagle F1 SuperSport. Đây là loại lốp từng được nhà sản xuất triệu hồi vào tháng 4/2026 do nguy cơ xảy ra hiện tượng bong tróc gai lốp.

Ban đầu chiếc Tesla vận hành bình thường. Khi xe tăng tốc, một tiếng động lớn bất ngờ xuất hiện, sau đó thân xe rung mạnh và mất ổn định. Chiếc Model S bị hất ngang, trượt khỏi mặt đường rồi lao lên khu vực cỏ bên đường.

Sau tai nạn, chiếc xe bị hư hỏng rất nặng. Phần mái bị biến dạng, nhiều bộ phận thân xe bị xé toạc và chiếc Model S được cho là không còn khả năng sửa chữa.

Chiếc xe bị hư hỏng rất nặng.

Dù mức độ hư hại nghiêm trọng, người lái xe được cho là đã sống sót và không bị thương nặng. Đây được xem là điều đáng chú ý bởi vụ tai nạn xảy ra khi chiếc Tesla đang chạy ở tốc độ gần 290 km/h.

Một số người dùng mạng xã hội cho rằng tình trạng của lốp có thể liên quan đến vụ tai nạn. Hình ảnh sau sự cố cho thấy lốp xe bị hư hỏng và phần gai có dấu hiệu mòn đáng kể.

Đáng chú ý, lốp Goodyear Eagle F1 SuperSport được đề cập trong vụ việc từng nằm trong diện triệu hồi vào tháng 4/2026. Theo thông tin về đợt triệu hồi, lốp có nguy cơ bị bong tách phần gai khỏi kết cấu bên trong, có thể gây mất an toàn khi xe vận hành.

Tài xế chiếc Tesla được cho là không biết về đợt triệu hồi trước khi xảy ra tai nạn và chỉ biết thông tin này sau sự việc.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn chưa được xác nhận. Chưa có kết luận cho thấy chiếc lốp bị bong tách theo đúng lỗi được nêu trong đợt triệu hồi. Bên cạnh đó, việc vận hành xe ở tốc độ gần 290 km/h cũng tạo ra tải trọng rất lớn đối với lốp và các bộ phận liên quan.

Vụ việc một lần nữa cho thấy tình trạng lốp có vai trò đặc biệt quan trọng khi xe vận hành ở tốc độ cao. Người lái cần kiểm tra độ mòn, áp suất và tình trạng tổng thể của lốp, đồng thời chủ động kiểm tra thông tin triệu hồi để hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố bất ngờ.

Theo Teslanorth