Ô tô điện giá 344 triệu đồng phong cách cổ điển, đi xa 420km, màn hình 15,6 inch cạnh tranh Kia Morning

Ô tô điện phong cách cổ điển, đi xa 420km, màn hình 15,6 inch

Ô tô điện Chery QQ3 EV

Theo Tạp chí Kinh tế chứng khoán Việt Nam, phân khúc ô tô điện cỡ nhỏ tại Trung Quốc vừa có thêm lựa chọn đáng chú ý khi Chery giới thiệu QQ3 EV Modern Edition, phiên bản tạo điểm nhấn bằng phong cách Neo Retro kết hợp nhiều trang bị công nghệ.

Bên cạnh thiết kế pha trộn giữa nét cổ điển và hiện đại, mẫu xe sở hữu màn hình trung tâm 15,6 inch độ phân giải 2,5K, chip Qualcomm Snapdragon 8155, hệ thống hỗ trợ lái Falcon 500 và hai lựa chọn pin cho tầm hoạt động tối đa 310 km hoặc 420 km.

Nếu BYD Dolphin đi theo hình ảnh hatchback điện hiện đại, QQ3 EV chọn một hướng khác với đèn tròn, mâm mang hơi hướng cổ điển cùng nhiều chi tiết nội thất tạo phong cách riêng.

Chery QQ3 EV Modern Edition gây chú ý trước tiên bởi thiết kế Neo Retro. Thay vì sử dụng những đường nét góc cạnh hoặc kiểu tạo hình đậm chất tương lai thường thấy trên ô tô điện, Chery đưa nhiều chi tiết cổ điển lên mẫu hatchback mới.

Phía trước sử dụng bề mặt kín đặc trưng của xe điện. Hai bên là cụm đèn pha tròn đặt đối xứng, tạo nên một trong những chi tiết nhận diện nổi bật nhất của QQ3 EV.

QQ3 EV chọn một hướng khác với đèn tròn

Khu vực cản trước và cửa hút gió được tạo hình theo chiều ngang nhằm tăng cảm giác bề thế.

Phiên bản Modern Edition hiện được giới thiệu với hai lựa chọn màu ngoại thất gồm xanh Anh quốc và nâu kem, phù hợp với định hướng thiết kế hoài cổ.

Nhìn từ bên hông, xe có tay nắm cửa dạng bán ẩn, viền cửa kính màu đen bóng và bộ mâm hợp kim mang phong cách cổ điển.

Các chi tiết ốp hông cũng được hoàn thiện đồng màu thân xe thay vì sử dụng nhựa đen tương phản như một số phiên bản khác.

Phía sau tiếp tục phong cách Neo Retro với đèn hậu hình chữ nhật được bo tròn các góc, tạo sự liên kết về thiết kế với cụm đèn tròn phía trước.

Cách tạo hình này giúp QQ3 EV đi theo hướng khác so với BYD Dolphin, một trong những mẫu hatchback điện đáng chú ý của Trung Quốc.

Toyota Yaris cũng có thể được nhắc tới khi xét về nhu cầu sử dụng một mẫu hatchback nhỏ gọn trong đô thị. Tuy nhiên, Yaris sử dụng hệ truyền động khác tùy thị trường và không nên xem là đối thủ trực tiếp của QQ3 EV chỉ dựa trên kiểu thân xe.

Không gian nội thất của Chery QQ3 EV tiếp tục phát triển theo phong cách riêng. Khoang lái được thiết kế theo kiểu bao quanh người sử dụng. Trần xe, cột A/B và tấm che nắng sử dụng vật liệu có bề mặt dạng nhung.

Trong khi đó, ghế ngồi, bảng điều khiển trung tâm và tấm ốp cửa sử dụng họa tiết kẻ caro. Tay vịn trung tâm có bề mặt hoàn thiện dạng lưới.

Sự kết hợp này khiến không gian cabin không chỉ phụ thuộc vào màn hình lớn để tạo cảm giác công nghệ mà còn có những chi tiết mang hơi hướng thời trang.

Trang bị nổi bật nhất là màn hình trung tâm kích thước 15,6 inch, độ phân giải 2,5K.

Màn hình 15,6 inch 2,5K, dùng chip Snapdragon 8155

Hệ thống thông tin giải trí sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8155, dòng chip từng xuất hiện trên nhiều mẫu ô tô thông minh tại Trung Quốc.

Buồng lái Lingxi tích hợp trợ lý Carmind dựa trên AI, hỗ trợ tương tác bằng giọng nói và điều khiển một số chức năng trên phương tiện.

Theo công bố, hệ thống còn hỗ trợ một số tác vụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo, bao gồm khả năng tạo hình ảnh. Các chuẩn kết nối phổ biến như Apple CarPlay, Huawei HiCar và CarLink cũng được hỗ trợ, mở rộng khả năng liên kết giữa smartphone và hệ thống giải trí trên xe.

Ở khía cạnh an toàn, Chery cho biết 82% kết cấu thân xe sử dụng thép cường độ cao, trong đó khoảng 16% là thép cán nóng. Khu vực vòng cửa sử dụng vật liệu có cường độ được công bố ở mức 1.300 MPa.

Xe được trang bị 6 túi khí. Hệ thống hỗ trợ lái Falcon 500 sử dụng chip Horizon J6E kết hợp 12 radar siêu âm.

Theo nhà sản xuất, hệ thống hỗ trợ nhiều tình huống đỗ xe tự động và tính năng NOA trên đường cao tốc. Tuy nhiên, đây vẫn là hệ thống hỗ trợ lái, người điều khiển cần duy trì sự giám sát và chịu trách nhiệm khi vận hành xe.

Hệ truyền động là phần đáng chú ý tiếp theo của Chery QQ3 EV Modern Edition. Xe sử dụng mô-tơ điện đặt phía sau, đồng nghĩa cấu hình dẫn động cầu sau.

Tùy phiên bản, động cơ có hai mức công suất 79 mã lực hoặc 122 mã lực. Mô-men xoắn cực đại tương ứng đạt 90 Nm và 115 Nm.

Hai lựa chọn pin Rhino có dung lượng lần lượt 29,48 kWh và 41,28 kWh. Phạm vi hoạt động tương ứng được công bố ở mức 310 km và tối đa 420 km.

Tương tự những mẫu xe điện khác, các con số này cần được đặt trong tiêu chuẩn thử nghiệm mà nhà sản xuất áp dụng. Quãng đường thực tế sẽ thay đổi tùy tốc độ, nhiệt độ, địa hình, tải trọng, điều hòa và phong cách lái.

Khả năng sạc nhanh cũng là điểm đáng chú ý. Theo thông số được công bố, pin có thể tăng từ 30% lên 80% trong không quá 16,5 phút khi sử dụng trạm sạc đáp ứng điều kiện kỹ thuật phù hợp.

Xe còn hỗ trợ khả năng cấp điện ra ngoài với công suất lên tới 6,6 kW. Tính năng này có thể phục vụ các thiết bị điện trong những tình huống như cắm trại hoặc hoạt động ngoài trời.

QQ3 EV sử dụng hệ thống treo độc lập đa liên kết phía sau, một cấu hình đáng chú ý trên mẫu hatchback nhỏ.

Bán kính quay vòng tối thiểu được công bố 5,2m, hướng tới khả năng xoay trở trong đường phố đông đúc và các bãi đỗ có không gian hạn chế.

Giá ô tô điện Chery QQ3 EV Modern Edition

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, về giá bán, Chery QQ3 EV Modern Edition được niêm yết tại Trung Quốc ở mức 88.900 nhân dân tệ (tương đương khoảng 344 triệu đồng theo tỷ giá quy đổi tham khảo).

Mức quy đổi này không bao gồm những khoản thuế, phí và chi phí phát sinh nếu xe được đưa sang thị trường khác. Hiện cũng chưa có cơ sở để coi 344 triệu đồng là mức giá mà QQ3 EV có thể được bán tại Việt Nam.

BYD Dolphin là cái tên có thể đặt cạnh QQ3 EV khi xét về nhóm hatchback thuần điện phục vụ nhu cầu đô thị. Trong khi đó, Toyota Yaris phù hợp hơn với vai trò tham chiếu về kiểu thân xe và nhu cầu sử dụng, thay vì một đối thủ thuần điện trực tiếp.

Với giá quy đổi khoảng 344 triệu đồng, pin tối đa 41,28 kWh, phạm vi hoạt động công bố 420 km, màn hình 15,6 inch 2,5K và hệ thống hỗ trợ lái Falcon 500, Chery QQ3 EV Modern Edition cho thấy các hãng Trung Quốc tiếp tục đưa ngày càng nhiều công nghệ xuống nhóm ô tô điện phổ thông.

Xe ô tô giá từ 150 triệu đồng/chiếc sắp bán tại thị trường Việt Nam có gì đặc biệt?

Làn sóng xe điện tại thị trường Việt hứa hẹn sẽ rất sôi động khi TMT Motors mới đây đã hé lộ loạt mẫu xe điện mini mà hãng chuẩn bị phân phối.

Cụ thể, trong thông báo gần đây, TMT Motors cho biết hãng đã thống nhất cùng liên doanh SGMW (SAIC, General Motors và Wuling) dự kiến đưa ra bản thương mại của Baojun E100, Baojun Yep 2023 và Baojun Yep Plus tại thị trường Việt.

Xe ô tô điện Baojun E100 (200km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun E100.

Với chiều dài tổng thể 2.488 mm, chiều rộng 1.506 mm và chiều cao 1.670 mm, Baojun E100 là một mẫu xe điện hai chỗ ngồi rất nhỏ gọn của liên doanh SGMW.

Baojun E100 được trang bị động cơ điện tạo ra công suất 39 mã lực và 110Nm mô-men xoắn cực đại, chiếc xe điện có thể di chuyển trong quãng đường dưới 200km cho một lần sạc, hoàn toàn phù hợp với môi trường đô thị.

Gói pin lithium-ion của Baojun E100 có thể được sạc chậm đầy trong khoảng 5 giờ và SGMW đang nghiên cứu đưa ra giải pháp để rút ngắn sạc nhanh từ 20% – 80% xuống chỉ còn 2 giờ.. Ngoài ra chiếc xe còn có khả năng tự hồi phục năng lượng thông qua hệ thống tái tạo năng lượng phanh thông minh. Xe không cần sạc tại trạm, chỉ cần sạc ở ổ cắm điện 220V ở bất cứ đâu.

E100 là một chiếc xe hai ghế kiểu dáng Smart nhỏ gọn với chiều dài cơ sở chỉ 1.600 mm, bán kính quay đầu 3,7 mét cũng giúp E100 di chuyển trong thành phố dễ dàng hơn. Chiếc xe nhỏ bé này có tốc độ tối đa 100 km/h, điều này có nghĩa là E100 vẫn có thể di chuyển trên các đường quốc lộ hay cao tốc có tốc độ cho phép dưới 100km/h.

E100 có hệ thống treo phía trước độc lập và hệ thống treo tay đòn đơn phía sau. Các tính năng tiêu chuẩn khác gồm có chống bó cứng phanh ABS với phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ đỗ phanh điện tử, cảm biến đỗ xe, ghế an toàn Isofix cho trẻ em và hệ thống cảnh báo người đi bộ.

Hiện TMT Motors đang đàm phán với đối tác SGMW dự kiến đưa sản phẩm thương mại phiên bản có khả năng thay thế dần xe 2 bánh gắn máy với mức giá dự kiến kèm theo pin dưới 150 triệu đồng.

Xe ô tô điện Baojun Yep 2023 (303km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun Yep 2023.

Baojun Yep 2023 gây chú ý, thu hút công chúng khi lần đầu ra mắt và bắt đầu bán sản phẩm vào tháng 4/2023.

Xe sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED xen kẽ đi cùng dải LED định vị ban ngày kiểu đứt đoạn. Phía dưới, phần cản trước được sơn tối màu. Xe sử dụng bộ mâm hai tông màu cùng tạo hình hoa 4 cánh.

Không gian nội thất của Baojun Yep nổi bật với cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, hiển thị đầy đủ thông số, tiện nghi và camera 360 độ. Ghế ngồi trên Baojun Yep 2023 là loại bọc da, ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.

Xe sử dụng duy nhất một mô tơ điện cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau.

Thời gian sạc tại nhà là 8h và nhà sản xuất SGMW đang cải tiến để rút ngắn thời gian sạc nhanh tại nhà là 3,5 tiếng và sạc siêu nhanh tại trạm sạc rút xuống còn 30 phút.

TMT Motors cho biết, Baojun Yep 2023 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với mức giá dự kiến kèm theo pin khoảng 300 triệu đồng .

Baojun Yep Plus (401 km/lần sạc) – sạc điện tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun Yep Plus

Ngoài bản 3 cửa, Baojun Yep 2023, nay đã có thêm bản 5 cửa mang tên Baojun Yep Plus, ra mắt vào tháng 4/2024. Baojun Yep Plus có chất lượng và tiện lợi hơn rất nhiều so với bản 2 cửa Baojun Yep khi lên xuống xe không phải hạ ghế.

Xe sử dụng động cơ điện đặt ở phía trước với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, pin lithium 41.9 kWh mang lại phạm vi di chuyển 401km. Xe có tốc độ tối đa 150km/h. Bốn chế độ lái là Economy+, Economy, Standard và Sport.

Dù là mẫu xe hướng đến số đông với giá bán dễ tiếp cận, Baojun Yep Plus vẫn sở hữu không gian hiện đại: bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, màn hình điều khiển trung tâm loại nổi 10,1 inch, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bệ trung tâm có giá đỡ ly và sạc không dây.

Xe hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc thường. Ở chế độ sạc chậm, thời gian sạc là 9 tiếng, sạc nhanh rút thời gian sạc tại nhà 7kW xuống còn 4 tiếng và sạc siêu nhanh từ 20% đến 80% chỉ mất 35 phút.

Một số tiện ích đáng chú ý khác có thể kể đến trên Baojun Yep Plus như: camera 360 độ, điều hòa 2 chiều tự động, hệ thống lọc không khí, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt.

Hiện, cả TMT Motors và SGMW đang đàm phán định giá bán, dự kiến Baojun Yep Plus có giá dưới 500 triệu đồng khi bán tại Việt Nam.