Ô tô điện đăng ký mới ở Đức tăng 95% trong tháng 9/2026. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, thị trường ô tô điện Đức tiếp tục tăng mạnh trong tháng 9/2026, với khoảng 88.600 ô tô điện chạy hoàn toàn bằng pin (BEV) được đăng ký mới, chiếm hơn một phần ba tổng lượng xe con đăng ký mới trong tháng.

Theo số liệu do Cơ quan Giao thông Cơ giới Liên bang Đức (KBA) công bố, số BEV đăng ký mới trong tháng 9 tăng khoảng 95% so với cùng kỳ năm 2025. Với 88.600 xe, ô tô điện chạy hoàn toàn bằng pin chiếm 34,5% tổng số xe con đăng ký mới tại Đức trong tháng.

Trái ngược với xu hướng của xe điện, lượng đăng ký mới đối với ô tô chạy bằng xăng và dầu diesel tiếp tục giảm. Hai nhóm xe động cơ đốt trong này cộng lại chỉ đạt khoảng 67.700 chiếc trong tháng 9, thấp hơn cùng kỳ năm trước. Tổng cộng, thị trường Đức ghi nhận khoảng 256.800 xe con đăng ký mới trong tháng 9, tăng 9% so với tháng 9/2025.

Một trong những yếu tố thúc đẩy nhu cầu xe điện được cho là chương trình hỗ trợ mua ô tô điện của Chính phủ Liên bang Đức.

Chuyên gia ô tô Constantin Gall thuộc công ty kiểm toán và tư vấn EY nhận định chương trình hỗ trợ đang tạo tác động rõ rệt đối với thị trường. Tuy nhiên, ông cảnh báo đà tăng hiện nay phụ thuộc đáng kể vào tiền ngân sách và có thể không bền vững nếu chính sách hỗ trợ kết thúc.

Theo đánh giá của EY, khi các khoản hỗ trợ hết hiệu lực, lượng đăng ký mới ô tô điện có nguy cơ giảm trở lại nếu nhu cầu thị trường chưa đủ mạnh để tự duy trì.

Các nhà sản xuất Trung Quốc là một trong những nhóm hưởng lợi đáng kể từ đợt tăng trưởng hiện nay. Theo EY, lượng xe bán ra và thị phần của các hãng Trung Quốc tại Đức đều tăng mạnh trong tháng 9.

Diễn biến mới cho thấy quá trình chuyển dịch từ xe động cơ đốt trong sang ô tô điện tại Đức đang tăng tốc, nhưng mức độ bền vững của xu hướng này vẫn phụ thuộc lớn vào chính sách hỗ trợ, giá xe và khả năng cạnh tranh của các nhà sản xuất.