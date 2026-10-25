Ô tô điện dần thoát khỏi tình cảnh ế ẩm tại Đức

Volkswagen Golf. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ô tô điện ngày càng được ưa chuộng tại Đức, nhưng cơ hội mua xe với giá ưu đãi cũng giảm dần.

Theo nghiên cứu thị trường định kỳ của Trung tâm Nghiên cứu Ô tô (CAR) tư nhân tại Bochum, trong tháng Mười, các nhà sản xuất và đại lý bán xe ô tô tăng nhẹ mức giảm giá đối với xe sử dụng động cơ đốt trong và xe hybrid sạc ngoài (plug-in hybrid), đặc biệt với các mẫu xe như Volkswagen Golf, Opel Astra và Fiat 500, nhưng mức giảm giá đối với ô tô điện lại thấp hơn.

Giám đốc nghiên cứu Ferdinand Dudenhöffer của CAR nhận định: “Giá nhiên liệu cao tạo dư địa để tăng giá bán ô tô điện đôi chút”.

Theo số liệu trung bình, giá bán thực tế của xe mới sử dụng động cơ đốt trong thấp hơn 19,6% so với giá niêm yết, trong khi mức giảm giá đối với ô tô điện chỉ là 16,3%. Tuy nhiên, người mua ô tô điện tại Đức còn có thể được hưởng khoản hỗ trợ của chính phủ lên tới 6.000 euro (khoảng 6.721 USD), nếu đáp ứng các điều kiện kinh tế theo quy định.

Để đưa ra các số liệu trên, viện CAR thường xuyên theo dõi giá chào bán của 25 mẫu xe bán chạy nhất trong từng phân khúc. Theo đó, chênh lệch giá trung bình giữa ô tô điện và xe sử dụng động cơ đốt trong đã tăng lên hơn 2.900 euro/xe trong tháng Mười. Trong khi đó, vào tháng 12/2025, thời điểm giá nhiên liệu thấp hơn đáng kể, ô tô điện đắt hơn xe động cơ đốt trong chỉ 1.328 euro.

Đối với 20 mẫu xe hybrid sạc ngoài bán chạy nhất, mức giảm giá trung bình trong tháng Mười đạt 20,3%. Đáng chú ý, nhà sản xuất Trung Quốc BYD đưa ra mức giảm giá gần 38% so với giá niêm yết đối với mẫu Seal 6. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc đã đạt thỏa thuận hạn chế nhập khẩu xe hybrid của Trung Quốc.