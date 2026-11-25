Sau một thời gian dài vận hành, nhiều người dùng cho biết lốp ô tô điện có dấu hiệu hao mòn nhanh hơn xe sử dụng động cơ xăng cùng phân khúc. Đây cũng là một trong những khoản chi phí cần được tính đến khi sử dụng dòng xe này trong thời gian dài.

Lốp ô tô điện có tuổi thọ ngắn hơn xe xăng

Thông thường, lốp ô tô chạy xăng dầu có thể sử dụng khoảng 50.000km trước khi cần thay mới. Trong khi đó, lốp trên ô tô điện thường chỉ đạt quãng đường khoảng 30.000 - 40.000km. Như vậy, tuổi thọ lốp giữa hai nhóm xe có sự chênh lệch đáng kể, tùy thuộc vào điều kiện vận hành thực tế.

Lốp ô tô điện thường có tuổi thọ ngắn hơn lốp xe xăng, dầu cùng phân khúc, tùy thuộc vào điều kiện vận hành và thói quen lái xe.

Anh Nguyễn Quốc Anh (Hà Nội) đang sở hữu một chiếc xe VF6 cho biết, tình trạng hao mòn lốp là vấn đề anh đặc biệt quan tâm sau một thời gian sử dụng xe. Theo anh, đây là bộ phận cần được kiểm tra thường xuyên bởi tình trạng lốp ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành và an toàn khi di chuyển.

Đồng quan điểm, anh Phan Huy (Hà Nội) cũng cho rằng, chi phí thay lốp cũng là khoản cần tính đến trong quá trình sử dụng xe. Bên cạnh tiền bảo dưỡng định kỳ, độ bền của lốp có thể tác động đến tổng chi phí vận hành trong dài hạn.

Vì sao lốp ô tô điện nhanh mòn?

Một trong những nguyên nhân khiến lốp ô tô điện nhanh hao mòn hơn đến từ trọng lượng xe. Ô tô điện thường nặng hơn khoảng 20% so với xe sử dụng động cơ đốt trong cùng phân khúc. Khối lượng tăng thêm chủ yếu xuất phát từ bộ pin dung lượng lớn được trang bị dưới sàn xe.

Trọng lượng này khiến lốp phải chịu tải lớn hơn trong quá trình di chuyển. Áp lực tác động lên bề mặt lốp tăng lên, đặc biệt khi xe tăng tốc hoặc vào cua, từ đó đẩy nhanh quá trình hao mòn.

Bên cạnh trọng lượng, đặc tính truyền động của động cơ điện cũng ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền của lốp. Khác với động cơ xăng dầu, động cơ điện có khả năng cung cấp mô-men xoắn gần như tức thời ngay khi người lái nhấn chân ga.

Trọng lượng lớn từ bộ pin cùng đặc tính truyền động của động cơ điện là những yếu tố khiến lốp nhanh hao mòn.

Khả năng tăng tốc nhanh và lực kéo lớn giúp ô tô điện có phản ứng linh hoạt hơn. Tuy nhiên, lực truyền xuống bánh xe cũng lớn hơn, khiến lốp chịu tác động mạnh trong quá trình vận hành. Tình trạng này đặc biệt đáng chú ý ở những bánh xe chủ động, nơi trực tiếp tiếp nhận lực kéo từ động cơ.

Một yếu tố khác liên quan đến hệ thống phanh tái tạo năng lượng. Đây là công nghệ giúp ô tô điện thu hồi một phần năng lượng khi giảm tốc để chuyển đổi thành điện năng nạp lại pin.

Tuy nhiên, quá trình giảm tốc bằng hệ thống này cũng tạo ra lực cản lên bánh xe. Điều đó có thể khiến lốp bị hao mòn không đồng đều, đặc biệt ở bánh sau.

Ngoài ra, lốp dành cho ô tô điện thường được tính toán để đáp ứng những yêu cầu riêng về khả năng vận hành. Một số loại lốp được thiết kế nhằm giảm tiếng ồn phát ra từ mặt đường hoặc tối ưu quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc. Việc ưu tiên những đặc tính này đôi khi phải đánh đổi bằng độ bền của lốp.

Dù vậy, xét trên tổng thể chi phí sử dụng, ô tô điện vẫn có một số lợi thế so với xe động cơ đốt trong. Việc không phải bảo dưỡng nhiều bộ phận cơ khí như động cơ, hộp số hay hệ thống xả giúp giảm đáng kể các khoản chi định kỳ. Chi phí bảo dưỡng ô tô điện sau khoảng 8 năm sử dụng có thể thấp hơn tới 40% so với xe chạy xăng, dầu.

Như vậy, tuổi thọ lốp ngắn hơn là một trong những yếu tố người dùng cần tính đến khi lựa chọn ô tô điện. Bên cạnh chi phí sạc và bảo dưỡng, khoản tiền thay lốp cũng là chi phí vận hành cần được cân nhắc trong dài hạn.