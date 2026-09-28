Ô tô đầu kéo lao xuống vực khi đổ đèo Kim Quy, tài xế tử vong

Thông tin ban đầu, rạng sáng nay, 28/9, ông P.V.C. (sinh năm 1988, trú tại xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) điều khiển ô tô đầu kéo BKS 74H-004.XX kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 37RM-008.XX, chở tinh bột sắn, lưu thông theo hướng A Lưới - Bình Điền.

Khi đến Km47+900 Quốc lộ 49, đoạn qua đèo Kim Quy (xã Bình Điền, TP Huế), trong lúc di chuyển xuống dốc, xe đầu kéo bất ngờ rời khỏi phần đường, lao sang bên trái và tông vào hệ thống hộ lan bên đường.

Vụ tai nạn khiến ông P.V.C. tử vong và mắc kẹt trong cabin. Xe đầu kéo hư hỏng nặng.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, triển khai công tác cứu hộ. (Ảnh: CACC)

Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an TP Huế và Công an xã Bình Điền cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường và phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TP Huế cũng huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn.

Do nạn nhân mắc kẹt trong cabin, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phải sử dụng phương tiện chuyên dụng, phá cabin xe để đưa thi thể tài xế ra ngoài, bàn giao cho cơ quan chức năng.

Nguyên nhân vụ tai nạn tiếp tục được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.