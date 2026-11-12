Ô tô con bẹp dúm đầu sau va chạm liên hoàn với hai xe đầu kéo trên cao tốc

Video: Người dân hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Vào khoảng 9h ngày 12/11, tại Km191+280 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa phận xã Bảo Hà, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô.

Thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 77H-092.xx, kéo theo rơ-moóc biển số 77RM-02.xx, lưu thông theo hướng Lào Cai - Nội Bài. Khi di chuyển đến Km191+280, xe đầu kéo xảy ra va chạm với ô tô con mang biển kiểm soát 24A-228.xx.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau cú va chạm, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 77H-092.xx tiếp tục va chạm với một xe ô tô đầu kéo khác mang biển kiểm soát 19H-193.xx, kéo theo rơ-moóc biển số 19RM-028.xx. Phương tiện này đang lưu thông theo hướng Nội Bài - Lào Cai.

Các phương tiện bị hư hỏng trong vụ tai nạn.

Vụ va chạm liên hoàn khiến 2 người bị thương, cả 3 phương tiện liên quan đều bị hư hỏng. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.