Ô tô chở gà con bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Video: Ô tô tải chở gà con bốc cháy trên cao tốc

Tối 28/9, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT, Bộ Công an) phối hợp các đơn vị phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ cháy xe tải trên cao tốc.

Khoảng 19h cùng ngày, một ô tô tải (chưa rõ biển kiểm soát và người điều khiển) bất ngờ bốc cháy trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, hướng Hà Nội đi Ninh Bình.

Lửa đỏ rực bao trùm xe tải.

Thời điểm xảy ra vụ việc, tài xế và phụ xe khách cùng hành khách sử dụng bình cứu hỏa trên ô tô để dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy đã lan rộng, việc chữa cháy ban đầu không thành công.

Những người có mặt tại hiện trường sau đó thông báo cho lực lượng CSGT và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH).

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phân luồng giao thông, đồng thời phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH xử lý đám cháy.

Được biết, ô tô tải đang chở gà giống. Vụ cháy khiến nhiều gà con tràn xuống mặt đường.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.