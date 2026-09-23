Ô tô chở 20 công nhân tông văng xe máy, lao lên vỉa hè đâm gãy trụ điện

Vụ tai nạn xảy ra lúc 9h ngày 23/9, trên đường ĐT784, đoạn qua xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh.

Theo thông tin ban đầu, ô tô chở gần 20 công nhân BKS 98H-062... lưu thông trên đường ĐT784 theo hướng từ xã Truông Mít về phường Tân Ninh. Khi đến khu vực giao lộ Khởi Hà - Phước Ninh, ô tô này bất ngờ va chạm mạnh với một xe máy đang dừng sát lề đường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AH

Sau khi tông văng xe máy, ô tô tiếp tục mất kiểm soát, lao lên vỉa hè, đâm trực diện vào một trụ điện khiến trụ điện gãy đôi rồi mới dừng lại.

Vụ va chạm khiến người phụ nữ đang đứng cạnh xe máy bị hất ngã xuống đường và bị đa chấn thương.

Người dân xung quanh đã lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Lực lượng chức năng xã Cầu Khởi cùng CSGT đã có mặt để xử lý hiện trường.

Tại hiện trường, phần cabin ô tô bị móp méo, biến dạng hoàn toàn, cột điện gãy ngang gập xuống mặt đường. Vụ việc còn làm hạ tầng điện lưới bị hư hại nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.