Ô tô cháy trơ khung tại đình làng Vàng nghi bị phóng hoả?

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Đức Tuấn

Vụ việc được xác định xảy ra ngày 2-10. Theo thông tin ban đầu, trước khi ô tô 4 chỗ bốc cháy, một người đàn ông bị nghi có hành vi phóng hỏa xuất hiện quanh khu vực. Người này được cho là đeo khẩu trang, nhiều lần đi lại gần chiếc xe và có biểu hiện quan sát xung quanh trước khi vụ việc xảy ra.

Khi người đàn ông này bỏ đi, ngọn lửa bùng phát phía đầu xe ô tô. Sau đó thiêu rụi phần đầu và cabin ô tô, khiến chiếc xe hư hỏng nặng. Tại hiện trường ghi nhận, nhiều bộ phận chiếc xe bị cháy, biến dạng; phần máy rơi xuống đất, chiếc xe gần như không còn khả năng sử dụng.

Công an xã Gia Lâm xác nhận vụ việc và cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân, đồng thời tìm kiếm người liên quan.

Vào thời điểm hiện tại, chưa đủ căn cứ để khẳng định chiếc ô tô bị phóng hỏa. Nguyên nhân vụ cháy cũng như hành vi của người xuất hiện tại hiện trường đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.