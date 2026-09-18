Ô tô cháy trơ khung khi đang đỗ trong gara ở Nghệ An

Khoảng gần 8h ngày 18/9, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ một gara sửa chữa ô tô trên đường Xô viết Nghệ Tĩnh, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.

Ô tô tập lái cháy trơ khung khi đang đỗ trong gara

Thời điểm xảy ra vụ cháy, chiếc ô tô mang biển kiểm soát 37K-191.xx đang đỗ bên trong gara thì bất ngờ phát hỏa. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, tạo cột khói đen lớn.

Phát hiện cháy, chủ gara cùng người dân sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa. Tuy nhiên, bên trong gara có nhiều vật dụng dễ cháy khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, việc khống chế gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Chiếc ô tô bị lửa thiêu rụi, chỉ còn trơ khung.

Người dân sau đó trình báo lực lượng chức năng. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An điều hai xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy.

Sau nhiều phút nỗ lực, lực lượng chức năng khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, chiếc ô tô bị lửa thiêu rụi, chỉ còn trơ khung.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.