Ô tô chạy trên đường, người đi phía sau phát hiện thứ nằm trên nóc xe khiến ai cũng thót tim

Một tình huống nguy hiểm xảy ra tại thành phố Torreón, bang Coahuila (Mexico), khiến nhiều người không khỏi thót tim. Một em bé sơ sinh bất ngờ được phát hiện vẫn nằm trong ghế an toàn dành cho trẻ nhỏ đặt trên nóc ô tô đang di chuyển. Đáng chú ý, phản ứng của tài xế khi được người đi đường cảnh báo cũng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

Theo thông tin được truyền thông Mexico đăng tải ngày 28/10, sự việc xảy ra trên đường Ávila Camacho, thuộc thành phố Torreón. Toàn bộ diễn biến được một tài xế đi phía sau ghi lại bằng điện thoại và sau đó chia sẻ lên mạng xã hội.

Trong đoạn video, người đàn ông điều khiển ô tô phát hiện một chiếc ghế ngồi dành cho trẻ sơ sinh được đặt trên nóc chiếc xe màu bạc phía trước. Điều khiến anh đặc biệt lo lắng là bên trong chiếc ghế vẫn có một em bé đang nằm. Trước tình huống nguy hiểm, người này liên tục bấm còi nhằm thu hút sự chú ý của tài xế chiếc xe.

Tuy nhiên, những tín hiệu cảnh báo ban đầu dường như không được người điều khiển phương tiện chú ý. Khi có cơ hội chạy ngang chiếc ô tô, người quay video đã lớn tiếng nhắc nhở: "Này, anh bạn, anh để ghế em bé trên nóc xe kìa!".

Lúc này, tài xế chiếc xe màu bạc tỏ ra khó hiểu trước phản ứng của người đi đường. Trong đoạn ghi hình, tiếng khóc của em bé cũng vang lên, càng khiến tình huống trở nên đáng lo ngại.

Sau khi được cảnh báo, người đàn ông cuối cùng cũng cho xe dừng lại. Ban đầu, anh tỏ thái độ không hài lòng, thậm chí chất vấn người lái xe phía sau vì liên tục bám theo mình. Tuy nhiên, khi nhìn lên nóc ô tô, tài xế mới nhận ra chiếc ghế an toàn cùng em bé vẫn đang nằm ở vị trí vô cùng nguy hiểm.

Ngay lập tức, người đàn ông xuống xe, lấy chiếc ghế dành cho trẻ sơ sinh khỏi nóc ô tô rồi đặt vào hàng ghế phía sau. Sau khi đưa em bé vào bên trong xe, anh thừa nhận sự việc bằng câu nói: "Chuyện này ai cũng có thể gặp phải".

Dù tình huống đã được xử lý kịp thời, hành động của tài xế vẫn khiến nhiều người chú ý. Trước khi rời đi, người đàn ông đề nghị người quay video xóa đoạn ghi hình. Tuy nhiên, người ngồi ở ghế phụ trên chiếc xe ghi lại sự việc đã đóng cửa kính, không đáp ứng yêu cầu này và giữ lại video để chia sẻ lên mạng xã hội.

Đoạn clip sau khi lan truyền nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ sự kinh ngạc trước tình huống khó tin, đồng thời lo ngại về mức độ nguy hiểm mà em bé có thể phải đối mặt nếu chiếc xe tiếp tục di chuyển mà không được phát hiện kịp thời.

Việc đặt ghế an toàn dành cho trẻ sơ sinh trên nóc ô tô không chỉ tiềm ẩn nguy cơ rơi khỏi phương tiện mà còn có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng nếu xảy ra va chạm hoặc phanh gấp. Sự việc một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm tra kỹ phương tiện và bảo đảm trẻ nhỏ được đặt đúng vị trí an toàn trước mỗi chuyến đi.

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, đến thời điểm bài viết được đăng tải, chưa có thông tin chính thức về mối quan hệ giữa người đàn ông và em bé. Cơ quan chức năng tại Torreón cũng chưa công bố việc có mở cuộc điều tra liên quan đến sự việc hay không.