Ô tô chạy ồn, nên thiết kế cách âm xe như thế nào cho đáng tiền?

Không phải tiếng ồn nào cũng cần làm cách âm

Tiếng ồn trong khoang ô tô có thể xuất phát từ nhiều nguồn, bao gồm lốp tiếp xúc với mặt đường, hốc bánh, gầm xe, động cơ, hệ truyền động, gió hoặc rung động từ các tấm thân vỏ. Mỗi nguồn gây ồn lại cần cách xử lý khác nhau, do đó không nên mặc định cách âm toàn bộ xe là giải pháp tối ưu.

Trước tiên, chủ xe cần kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện, đặc biệt là lốp, bánh xe, hệ thống treo, các chi tiết gầm và gioăng cửa. Áp suất lốp không phù hợp, lốp mòn bất thường hoặc bộ phận xuống cấp đều có thể làm tăng tiếng ồn khi vận hành.

Nếu xe đột nhiên xuất hiện tiếng ù, tiếng rền hoặc âm thanh bất thường, việc kiểm tra và sửa chữa cần được ưu tiên thay vì tìm cách che bớt tiếng động bằng vật liệu cách âm. Chỉ khi xác định tiếng ồn chủ yếu đến từ khả năng cách âm hạn chế của thân vỏ hoặc các khu vực cụ thể, chủ xe mới nên cân nhắc bổ sung vật liệu.

Dán càng nhiều vật liệu, xe càng êm?

Hiệu quả cách âm phụ thuộc vào loại vật liệu, vị trí thi công và đặc điểm của từng mẫu xe ô tô. Một số vật liệu có tác dụng hạn chế rung động của tấm kim loại, trong khi những loại khác hỗ trợ cản hoặc hấp thụ âm thanh. Vì vậy, sử dụng đúng vật liệu tại đúng vị trí quan trọng hơn việc dán nhiều lớp trên diện rộng.

Tùy nguồn gây ồn, các khu vực như cửa xe, sàn, hốc bánh hoặc khoang hành lý có thể được cân nhắc xử lý. Tuy nhiên, không phải chiếc xe nào cũng cần thi công tất cả những vị trí này. Làm cách âm dàn trải khi chưa xác định rõ vấn đề có thể khiến chi phí tăng cao mà hiệu quả cải thiện không tương xứng.

Người dùng cũng nên thận trọng với những quảng cáo cam kết mức giảm ồn cố định cho mọi dòng xe. Trên thực tế, hiệu quả còn phụ thuộc vào tốc độ di chuyển, mặt đường, điều kiện vận hành và chất lượng thi công. Nếu muốn đánh giá khách quan, nên so sánh mức ồn trước và sau khi thực hiện trong điều kiện tương đương, thay vì chỉ dựa vào cảm nhận tức thời.

Hiệu quả cách âm phụ thuộc vào loại vật liệu, vị trí thi công và đặc điểm của từng mẫu xe ô tô

Những rủi ro không nên xem nhẹ

Làm cách âm có thể đòi hỏi tháo các chi tiết nội thất như ốp cửa, ghế, thảm sàn, trần hoặc các tấm ốp khác. Nếu thao tác không đúng kỹ thuật, ngàm nhựa, gioăng, dây điện và lớp chắn nước bên trong cửa có thể bị ảnh hưởng, thậm chí phát sinh tiếng kêu sau khi lắp lại.

Đáng lưu ý, một số mẫu ô tô bố trí túi khí rèm ở khu vực trần và các cột xe. Việc bổ sung vật liệu không đúng cách có thể cản trở đường bung của túi khí hoặc ảnh hưởng đến dây điện, cảm biến liên quan. Vì vậy, chủ xe cần lựa chọn cơ sở có quy trình thi công phù hợp với cấu tạo phương tiện và không can thiệp vào các hệ thống an toàn.

Ngoài ra, vật liệu bổ sung làm tăng trọng lượng xe. Mức tăng phụ thuộc vào phạm vi xử lý và lượng vật liệu sử dụng. Đây cũng là lý do người dùng nên cân nhắc nhu cầu thực tế, tránh làm toàn bộ xe chỉ vì tâm lý càng đầu tư nhiều thì hiệu quả càng cao.

Thiết kế cách âm thế nào để không lãng phí tiền?

Trước khi quyết định, chủ xe nên yêu cầu kiểm tra và xác định nguồn gây ồn, sau đó mới lựa chọn vị trí cần xử lý. Cần tìm hiểu rõ loại vật liệu được sử dụng, công dụng, phạm vi thi công, chi phí trọn gói và những chi tiết phải tháo lắp. Đồng thời, nên hỏi về quy trình bảo đảm an toàn cho túi khí, hệ thống điện và các bộ phận nguyên bản.

Cách âm, chống ồn có thể là khoản đầu tư đáng cân nhắc với những chiếc xe có khả năng cách âm hạn chế và được sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên, đây không phải giải pháp thay thế cho việc bảo dưỡng, sửa chữa khi xe có vấn đề kỹ thuật.

Muốn cabin yên tĩnh hơn, điều quan trọng không phải là dán thật nhiều vật liệu mà là xử lý đúng nguyên nhân gây ồn. Xác định đúng nhu cầu, chọn đúng vị trí và kiểm soát chất lượng thi công sẽ giúp chủ xe sử dụng ngân sách hiệu quả hơn.