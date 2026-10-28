Ô tô chạy nhanh bị rung vô-lăng, xử lý thế nào?

Hỏi:

Xe của tôi chạy trong phố vẫn bình thường, nhưng khi đạt tốc độ khoảng 60-80km/h, vô-lăng bắt đầu rung. Xin hỏi xe gặp vấn đề gì và có cần sửa chữa ngay không?

Trần Hữu Nam (Phương Mai, Hà Nội)

Ảnh minh họa.

Kỹ thuật viên Tạ Việt Dũng, Garage's Thành, tư vấn:

Vô-lăng rung khi xe chạy nhanh là hiện tượng không nên xem nhẹ, bởi nguyên nhân có thể liên quan trực tiếp đến khả năng kiểm soát phương tiện.

Trước tiên, chủ xe cần chú ý tình trạng bánh và lốp. Bánh xe mất cân bằng động thường gây rung ở một khoảng tốc độ nhất định. Bên cạnh đó, lốp mòn lệch, phồng, biến dạng hoặc vành xe bị cong sau khi va vào ổ gà cũng có thể dẫn đến hiện tượng tương tự.

Nếu xe vừa rung vô-lăng, vừa có xu hướng lệch hướng hoặc phát ra tiếng động khi qua đường xấu, cần kiểm tra các chi tiết thuộc hệ thống lái và treo. Trường hợp rung chỉ xuất hiện lúc đạp phanh, hệ thống phanh cũng cần được xem xét.

Khi gặp tình trạng này, người lái nên chủ động giảm tốc, tránh tiếp tục chạy nhanh. Nếu rung mạnh hoặc xe khó kiểm soát, cần dừng tại vị trí an toàn.

Tốt nhất, chủ xe nên đưa ngay ô tô đến gara để kiểm tra, xác định đúng bộ phận hư hỏng trước khi sửa chữa, tránh thay thế phụ tùng không cần thiết.