Ô tô cán qua chiếc túi giữa đường, cặp vợ chồng dừng lại kiểm tra rồi phát hiện điều khó tin, lập tức báo cảnh sát

Sự việc xảy ra tại hạt Caroline, bang Virginia, Mỹ, vào tháng 5/2020. Khi đó, David và Emily Schantz đang lái xe cùng các con thì nhìn thấy chiếc ô tô phía trước bất ngờ đánh lái để tránh 1 vật nằm giữa đường.

Xe của gia đình Schantz sau đó cán qua vật này. Ban đầu, cặp vợ chồng cho rằng đó chỉ là 1 túi rác bị rơi xuống mặt đường.

Lo chiếc túi có thể gây nguy hiểm cho những phương tiện đi phía sau, họ quyết định dừng xe và nhặt lên. Khi nhìn quanh, gia đình phát hiện thêm 1 chiếc túi khác nằm cách đó khoảng 15 feet, tương đương hơn 4,5 m.

Lo chiếc túi có thể gây nguy hiểm cho những phương tiện đi phía sau, cặp vợ chồng quyết định dừng xe và nhặt lên. Ảnh: WCVB↵

Cả 2 chiếc túi được đặt vào thùng xe bán tải. Gia đình Schantz không mở kiểm tra ngay tại chỗ mà tiếp tục hành trình rồi mang chúng về nhà.

Khi mở túi, cặp vợ chồng phát hiện bên trong không phải rác hay đồ dùng cá nhân. Thay vào đó là hàng loạt túi nhựa nhỏ được đóng gói cẩn thận.

Một số gói có ghi thông tin liên quan đến “cash vault”, được hiểu là khu vực hoặc kho lưu trữ tiền mặt. Lúc này, David và Emily mới nhận ra họ vừa chở về nhà 1 số tiền rất lớn.

Tổng số tiền trong 2 chiếc túi được xác định lên tới gần 1 triệu USD, tương đương hàng chục tỷ đồng.

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, số tiền có thể bị thất lạc trong quá trình vận chuyển tới 1 ngân hàng. Một số nguồn tin cho biết nơi nhận dự kiến là ngân hàng BB&T.

Nhà chức trách nhận định 2 chiếc túi có liên quan đến hệ thống bưu chính. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến chúng nằm giữa đường vẫn chưa được xác định rõ tại thời điểm vụ việc được công bố.

Tổng số tiền trong 2 chiếc túi được xác định lên tới gần 1 triệu USD, tương đương hàng chục tỷ đồng. Ảnh: WCVB

Sau khi phát hiện số tiền, gia đình Schantz không có ý định giữ lại. Họ nhanh chóng gọi cho Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Caroline và thông báo toàn bộ sự việc.

Gần 1 triệu USD sau đó được bàn giao cho cơ quan chức năng để xử lý và đưa về đúng nơi nhận.

Thiếu tá Scott Moser thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Caroline đánh giá cao quyết định của gia đình. Theo ông, không phải ai cũng dễ dàng đưa ra lựa chọn tương tự khi bất ngờ đứng trước số tiền lớn như vậy.

Ông Moser sau đó tới thăm gia đình và bật đèn trên xe tuần tra cho 2 con trai của David và Emily xem. Vị cảnh sát cũng hy vọng đơn vị sở hữu số tiền sẽ có hình thức cảm ơn gia đình.

Emily cho biết vợ chồng cô không phải suy nghĩ nhiều về việc có nên giữ tiền hay không, bởi số tiền đó vốn không thuộc về họ.