Ô tô bốc cháy tại khu vực đình làng ở Hà Nội, nghi bị phóng hỏa

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, vụ việc xảy ra vào ngày 2/10. Trước khi ô tô bốc cháy, một nam thanh niên đeo khẩu trang đã xuất hiện tại khu vực, liên tục quan sát xung quanh và tiến lại gần chiếc xe.

Tại hiện trường, chiếc ô tô bị hư hỏng nặng, gần như không còn khả năng sử dụng. Ảnh: X.H.

Lãnh đạo Công an xã Gia Lâm xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn xã. Tuy nhiên, vị lãnh đạo Công an xã cho rằng, ở thời điểm hiện tại, chưa đủ căn cứ để khẳng định chiếc ô tô bị phóng hỏa.

Nguyên nhân vụ cháy cũng như hành vi của người xuất hiện tại hiện trường đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.