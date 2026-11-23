Đoạn clip cho thấy chiếc xe ô tô bốc cháy dữ dội khi bị kẹt vào phía trước đoàn tàu đang di chuyển trên tuyến đường sắt ở Simalungun, Bắc Sumatra, Indonesia.

Khói đen dày đặc bốc lên trên những tán cây khi xác xe bốc cháy, ngọn lửa lan rộng khắp phía trước đoàn tàu.

Chiếc xe ô tô bốc cháy dữ dội sau va chạm. (Ảnh cắt từ clip: @Nalanda_index/X)

Các quan chức cho biết đoàn tàu Siantar Ekspres, đi từ Pematangsiantar đến Medan, đã đâm vào chiếc xe ô tô tại một đường ngang ở Sinaksak vào chiều 20/11, cảnh sát cho biết.

Tài xế xe ô tô đã tử vong chỗ và bị mắc kẹt bên trong chiếc xe đang cháy. 3 nhân viên đường sắt, bao gồm cả lái tàu, bị bỏng, cảnh sát cho biết. Đầu máy xe lửa cũng bốc cháy.

Công ty đường sắt nhà nước Indonesia cho biết tất cả 264 hành khách trên tàu đều an toàn.

Người phát ngôn cảnh sát Verry Purba nói: "Bên trong xe ô tô có một tài xế bị bỏng và đã tử vong".

Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.