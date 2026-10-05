Ô tô bị thiêu rụi phần đầu ở Hà Nội, công an tìm người liên quan

Một ô tô đỗ tại khu vực đình làng Vàng, xã Gia Lâm (Hà Nội) bất ngờ bốc cháy, phần đầu và cabin bị thiêu rụi. Công an đang xác minh nguyên nhân, đồng thời truy tìm người liên quan.

Vụ việc xảy ra ngày 2/10. Theo thông tin ban đầu, trước khi ô tô bốc cháy, một người đàn ông đeo khẩu trang xuất hiện quanh khu vực. Người này nhiều lần đi lại gần chiếc xe, có biểu hiện quan sát xung quanh.

Sau khi người đàn ông rời đi, ngọn lửa bất ngờ bùng phát ở phía đầu ô tô. Đám cháy nhanh chóng thiêu rụi phần đầu và cabin, khiến chiếc xe hư hỏng nặng.

Hiện trường chiếc ô tô bị thiêu rụi phần đầu. Ảnh: Đ.T.

Tại hiện trường, nhiều bộ phận của xe bị cháy, biến dạng. Phần máy rơi xuống đất, chiếc ô tô gần như không còn khả năng sử dụng.

Công an xã Gia Lâm xác nhận vụ việc và cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đồng thời tìm kiếm người liên quan.

Hiện chưa có đủ căn cứ để khẳng định chiếc ô tô bị phóng hỏa. Nguyên nhân vụ cháy và hành vi của người xuất hiện tại hiện trường đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

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