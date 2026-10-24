Ô tô bị phá hoại khi đang đỗ trên đường phố ở Huế

Ngày 24/10, thông tin từ UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc ô tô bị phá hoại khi đang đỗ trên đường Hà Nội.

Trước đó, sáng 24/10, người dân phát hiện một ô tô màu trắng đậu sát vỉa hè đường Hà Nội bị cháy đen tại hai vị trí. Cụ thể, các vết cháy tập trung ở phần đầu xe bên phải và khu vực cạnh gương chiếu hậu bên phải.

Chiếc xe ô tô bị hư hỏng nghiêm trọng.

Đáng chú ý, chiếc ô tô đỗ ngay phía sau xe bị cháy cũng xuất hiện dấu hiệu bị tác động. Theo anh N.Q.R. (chủ xe), phần sơn ở khu vực phía trước, bên cửa phụ của xe có nhiều vết trầy xước.

Theo Anh R. cho biết, chiếc ô tô của gia đình do em trai điều khiển và đỗ trên đường Hà Nội vào rạng sáng cùng ngày. Nhận được tin báo, anh đã đến hiện trường để nắm tình hình và phối hợp với cơ quan chức năng xác minh vụ việc.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng đang xác minh, truy tìm đối tượng liên quan.

Xem thêm video ô tô bị biến dạng sau tai nạn.