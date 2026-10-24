Ô tô bị đốt phá khi đang đậu ven đường, hư hỏng nghiêm trọng ở Huế

Lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) xác nhận thông tin chiếc ô tô bị kẻ xấu đốt, phá hoại gây hư hỏng khi đậu trên đường Hà Nội. Lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ vụ việc cũng như truy tìm đối tượng liên quan.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện một ô tô màu trắng đậu sát vỉa hè bị cháy đen ở phần bên phải phía trước đầu xe và khu vực cạnh gương chiếu hậu bên phải.

Chiếc xe bị đốt phá khi đang đậu ở ven đường Hà Nội (phường Thuận Hoá, TP Huế).

Không chỉ vậy, một ô tô đậu ngay phía sau chiếc xe bị cháy cũng xuất hiện vết xước. Anh N.Q.R., chủ chiếc xe này, cho biết, vết xước trên bề mặt sơn xuất hiện ở khu vực phía trước, bên cửa phụ.

Chiếc xe do em trai anh điều khiển và đưa đến đậu trên đường Hà Nội vào rạng sáng ngày 24/10. Sau khi nhận được thông tin về sự việc, anh đến tại hiện trường để phối hợp xác minh.

Cách đây khoảng 4 ngày, Công an Nghệ An bắt giữ 3 nghi can liên quan vụ hàng loạt ô tô bị đập kính trong đêm tại vỉa hè trước chung cư T&T Victoria (đường Quang Trung, phường Thành Vinh). Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nhóm này còn liên quan đến vụ đập kính 2 ô tô xảy ra cùng ngày tại xã Diễn Châu. Hiện danh tính những người này vẫn chưa được công bố.

Sáng sớm 19/10, nhiều ô tô đỗ tại khu vực vỉa hè trước chung cư T&T Quang Trung bị đập vỡ kính. Theo ghi nhận tại hiện trường, hàng loạt ô tô bị vỡ kính cửa sổ, mảnh kính văng tung tóe xuống mặt đất. Đồ đạc bên trong một số xe bị xáo trộn, nghi do kẻ gian tìm kiếm tài sản.

Một chủ xe cho biết, sáng sớm 19/10, ông nhận được điện thoại thông báo ô tô bị đập vỡ kính. Khi đến kiểm tra, ông phát hiện giấy tờ xe bị mất. Đại diện Ban Quản lý chung cư cho biết, có 8 ô tô thuộc nhiều hãng khác nhau bị đập vỡ kính. Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng nghi kẻ gian dùng vật nhọn tác động vào kính rồi giật cả tấm kính ra ngoài để lấy tài sản.