Ô tô bay thế hệ mới Tesla Roadster có gì đặc biệt?

Tesla vừa giới thiệu mẫu xe thể thao điện Roadster thế hệ mới thông qua loạt màn trình diễn tại sự kiện ra mắt. Đáng chú ý, mẫu xe không chỉ thể hiện khả năng tăng tốc mà còn thực hiện các động tác bay, xoay vòng trên không nhờ hệ thống động cơ đẩy được phát triển với sự hỗ trợ của SpaceX.

Trong màn trình diễn đầu tiên, Tesla cho Roadster di chuyển lên một đường dốc thẳng đứng trước khi chuyển sang phương ngang. Tiếp đó, chiếc xe lao khỏi đường dốc, thực hiện động tác lộn vòng trên không và hạ cánh có kiểm soát. Ở phần trình diễn tiếp theo, Roadster thực hiện cú lộn ngang phía trên những mẫu xe khác của Tesla. Hãng cho biết hệ thống động cơ đẩy giúp phương tiện điều chỉnh chuyển động khi rời khỏi mặt đất.

Tesla giới thiệu mẫu Roadster thế hệ mới. Ảnh: Tesla.

Công nghệ SpaceX giúp Roadster thực hiện các màn bay trên không

Khác với Roadster thế hệ đầu tiên, mẫu xe mới sở hữu thiết kế góc cạnh, thân xe thấp và cánh gió sau kích thước lớn. Tesla trang bị cho xe hệ thống điều khiển điện tử đối với vô lăng, chân ga và phanh, thay thế một phần các kết nối cơ khí truyền thống.

Cánh gió sau có thể điều chỉnh lực ép xuống mặt đường theo điều kiện vận hành. Hệ thống cung cấp hai chế độ lực ép cao và thấp, nhằm cân bằng giữa khả năng bám đường và hiệu quả vận hành.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống quạt hút dưới gầm kết hợp với các động cơ đẩy khí lạnh. Theo Tesla, các quạt hút có khả năng tạo lực ép xuống mặt đường tương đương 2G ngay cả khi phương tiện đứng yên.

Roadster thế hệ mới sở hữu thiết kế góc cạnh. Ảnh: Tesla.

Bên cạnh đó, Roadster sử dụng 10 động cơ đẩy khí lạnh để điều chỉnh chuyển động khi xe ở trên không. Hệ thống lấy năng lượng từ không khí nén áp suất cao, lưu trữ trong hai bình chứa có tổng dung tích 600 lít. Tesla cho biết công nghệ này được phát triển thông qua sự hợp tác với SpaceX, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng không vũ trụ do Elon Musk sáng lập.

Theo CEO Elon Musk, hệ thống sử dụng không khí thông thường trong khí quyển, cho phép phương tiện tự bổ sung nguồn khí nén trong quá trình di chuyển. Không chỉ phục vụ các màn trình diễn trên không, động cơ đẩy còn hỗ trợ khả năng tăng tốc. Tesla công bố chiếc Roadster concept tại sự kiện có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong 0,81 giây.

Tuy nhiên, đây mới là thông số do nhà sản xuất đưa ra đối với xe thử nghiệm. Tesla chưa công bố kết quả kiểm chứng độc lập hoặc xác nhận phiên bản thương mại có đạt hiệu suất tương tự hay không.

Roadster thế hệ mới sở hữu hệ thống quạt hút dưới gầm kết hợp với các động cơ đẩy khí lạnh. Ảnh: Tesla.

Ba phiên bản Roadster, dự kiến sản xuất từ năm 2028

Theo thông tin trên trang web của Tesla được dẫn lại, Roadster thế hệ mới sẽ có ba phiên bản gồm Performance, Thrust và Rocket, hướng đến các nhóm khách hàng khác nhau.

Phiên bản Performance yêu cầu khoản đặt cọc 50.000 USD. Trong khi đó, Thrust có giá dự kiến 250.000 USD và được cho là sở hữu khả năng tăng tốc từ 0-96 km/h trong chưa đầy một giây. Rocket là phiên bản cao cấp nhất, tích hợp khả năng bay và chỉ bố trí một chỗ ngồi. Tesla dự kiến phân phối phiên bản này theo hình thức giới hạn, dành cho những khách hàng nhận được lời mời từ hãng.

Roadster thế hệ mới sẽ có ba phiên bản gồm Performance, Thrust và Rocket. Ảnh: Tesla.

Dù đã trình diễn các công nghệ mới, Tesla vẫn chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật của Roadster. Những thông tin về công suất động cơ điện, dung lượng pin, phạm vi hoạt động và cấu hình hệ truyền động hiện chưa được xác nhận. Hãng cũng chưa tiết lộ địa điểm sản xuất, công suất nhà máy, thị trường phân phối đầu tiên hoặc thời điểm khách hàng có thể lựa chọn cấu hình xe.

Theo kế hoạch được đề cập, Tesla dự kiến bắt đầu sản xuất Roadster vào năm 2028. Điều này đồng nghĩa mẫu xe vẫn cần trải qua quá trình hoàn thiện và kiểm chứng công nghệ trước khi thương mại hóa. Đối với những khách hàng đã đặt trước Roadster, Tesla chưa thông báo cụ thể lịch bàn giao cũng như phương án xử lý thứ tự đơn hàng.

Với hệ thống động cơ đẩy khí lạnh và khả năng tăng tốc được công bố, Roadster thể hiện tham vọng mở rộng giới hạn vận hành của xe điện hiệu suất cao. Tuy nhiên, khả năng ứng dụng thực tế của công nghệ bay và những thông số trên phiên bản thương mại vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng.