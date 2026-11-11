'Ô tô bay' có thể được ra mắt tại Trung Quốc vào giữa năm 2027

Một chiếc ô tô bay trong buổi trình diễn tại Dubai vào tháng trước.

Theo nhà sản xuất, người dân tại Trung Quốc có thể bắt đầu thực hiện các chuyến đi bằng phương tiện được gọi là “ô tô bay” ngay từ mùa hè tới. Mẫu xe này có hai chỗ ngồi và được trang bị chế độ tự lái.

Ông Deli Zhao, Giám đốc điều hành của XPeng cho biết thiết bị bay tầm thấp với mức giá 300.000 USD này sẽ sẵn sàng đưa vào sử dụng cho mục đích giải trí ở các vùng nông thôn cũng như phục vụ công tác cứu hộ khẩn cấp từ nửa cuối năm 2027. Sau 10 năm phát triển, phương tiện này đã được cơ quan hàng không dân dụng Trung Quốc cấp phép sử dụng trong phạm vi hạn chế.

Khoang lái nhỏ gọn của phương tiện có kích thước tương đương một chiếc Fiat 500. Nó được nâng lên không trung nhờ sáu cánh quạt chạy bằng pin (tương tự như thiết kế của thiết bị bay không người lái - drone) và được điều khiển bằng một cần gạt đơn giản. Phương tiện này cũng có khả năng tự bay đến điểm đến đã được lập trình sẵn. Tuy nhiên, ông Zhao — cũng là một phi công được đào tạo bài bản — khẳng định rằng, ông có thể hướng dẫn bất kỳ ai cách điều khiển nó chỉ trong vòng năm phút.

Mức giá trên đã bao gồm một chiếc xe tải sáu bánh (có kích thước tương đương một chiếc Ford Transit), từ phía sau xe, phương tiện bay này có thể bung ra “giống hệt như trong phim Transformers”, ông Zhao chia sẻ.

Theo ông Zhao, chưa từng có ai bị thương khi sử dụng thiết bị này. Mặc dù được gọi là “ô tô”, nhưng phương tiện này không có bánh xe và thực chất giống một chiếc drone cỡ lớn theo kiểu trực thăng hơn. Ông cho biết thị trường mục tiêu ban đầu là những người đam mê các hoạt động như “lặn, lướt sóng, lái xe địa hình và bay lượn”.

Phương tiện của XPeng có thể bay ở độ cao lên tới 1 km so với mặt đất – thấp hơn nhiều so với các loại máy bay hạng nhẹ không có khoang điều áp, chẳng hạn như máy bay Cessna.

Tuy nhiên, “xe bay” của XPeng cũng có phạm vi hoạt động hạn chế. Nó chỉ được phép sử dụng trong các khu vực công viên được chỉ định tại Trung Quốc hoặc phục vụ các đơn vị ứng cứu khẩn cấp cần tiếp cận những khu vực khó đi lại. Phương tiện này hiện có tầm bay 30 km, dù con số này sẽ sớm tăng gấp đôi nhờ việc nâng mật độ năng lượng của pin lên 400 kilowatt trên mỗi kilôgam.

Sự xuất hiện của loại phương tiện này nằm trong nỗ lực lớn hơn của Bắc Kinh nhằm phát triển “nền kinh tế tầm thấp” – bao gồm thiết bị bay không người lái và xe bay; lộ trình bắt đầu từ vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, tiến tới vận chuyển con người, và mở rộng từ các khu vực nông thôn vào đô thị. Ông Zhao cho biết công ty của ông là một trong khoảng 20 doanh nghiệp tại Trung Quốc đang nghiên cứu phát triển các phương tiện bay.

“Trong tương lai, tất cả các loại xe đều sẽ có thêm đôi cánh, và mọi phương thức di chuyển sẽ chuyển từ hai chiều sang ba chiều” ông Zhao chia sẻ. Ông cũng cho biết mình đã ký kết các thỏa thuận với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cùng một số quốc gia Đông Nam Á để phát triển ứng dụng cho loại xe bay này, đồng thời cho biết thêm, hãng đặt mục tiêu tiến vào thị trường châu Âu sớm nhất có thể.