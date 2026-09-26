Ô tô 'bao vây' trường học, nhưng chưa đủ căn cứ xử phạt

Ngày 21-9, Cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình Hà Nội phản ánh tình trạng nhiều ô tô tập trung, đỗ dày đặc trên tuyến đường dẫn vào Trường THCS Từ Liêm 3. Theo phản ánh của phụ huynh, vào thời điểm đầu giờ sáng, lượng học sinh và phương tiện tăng cao, trong khi tuyến đường vốn không rộng lại bị thu hẹp bởi ô tô đỗ trên vỉa hè và dưới lòng đường.

ô rô vây kín vỉa hè, đẩy học sinh xuống lòng đường cùng dòng phương tiện. Ảnh: Phạm Công

Ghi nhận tại khu vực cho thấy, nhiều phương tiện chiếm gần hết phần vỉa hè dành cho người đi bộ. Đáng chú ý, có những xe được đỗ theo chiều ngang trên vỉa hè, phần đầu hoặc đuôi xe hướng ra lòng đường, khiến lối đi của người đi bộ bị cản trở.

Không chỉ đỗ trên vỉa hè, một số phương tiện còn được để dưới lòng đường, thậm chí có xe đỗ ngược chiều. Khi đó, phần đường dành cho các phương tiện lưu thông bị bó hẹp, việc di chuyển và tránh nhau trở nên khó khăn, đặc biệt trong những khung giờ học sinh đến trường.

Toàn bộ phần vỉa hè quanh trường học bị chiếm dụng để để ô tô. Ảnh: Phạm Công

Tuyến đường hẹp lại bị phương tiện bủa vây. Ảnh: Phạm Công

Thay vì có thể đi bộ trên vỉa hè, nhiều học sinh phải xuống lòng đường, men theo những hàng ô tô đang đỗ để tiếp cận cổng trường. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, nhất là khi cùng thời điểm có nhiều phụ huynh đưa đón con bằng xe máy, ô tô và lượng học sinh đi bộ đông.

Trao đổi về vấn đề này, đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Từ Liêm cho biết, chính quyền địa phương đã tiến hành rà soát và cấp phép một phần vỉa hè tại khu vực cho Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Ngọc Quang.

Vào thời điểm họx sinh đi học, phương tiện đỗ kín vỉa hè và lòng đường. Ảnh: Phạm Công

Theo đại diện phòng, một phần vỉa hè được cấp phép là khu vực phục vụ hoạt động trông giữ phương tiện. Trong khi đó, phương tiện đỗ dưới lòng đường và tại những khu vực không được cấp phép là do người dân tự ý để xe, ngoài khu vực trông giữ.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã phối hợp với Công an phường Từ Liêm tiến hành kiểm tra thực tế. Tuy nhiên, theo đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Từ Liêm, khu vực này hiện chưa có biển cấm dừng, đỗ nên chưa đủ căn cứ để xử phạt các phương tiện.

“Chúng tôi cũng đã có văn bản gửi Sở Xây dựng Hà Nội để tham mưu có biển cấm dừng đỗ, để lực lượng chức năng có cơ sở xử lý vi phạm”, đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Từ Liêm thông tin.

Trong khi đó, ông Huy Minh Nam, đại diện Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Ngọc Quang, cho biết doanh nghiệp được cấp phép trông giữ phương tiện trên vỉa hè tại khu vực này từ ngày 1-6 đến hết ngày 31-12. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, đơn vị chưa tổ chức trông giữ phương tiện tại khu vực được cấp phép.

Theo ông Nam, những phương tiện đang đỗ tại đây là xe của người dân trong khu vực tự ý để bên ngoài khu vực trông giữ.

Từ góc độ lực lượng công an cơ sở, Trung tá Nguyễn Văn Vượng, cán bộ Công an phường Từ Liêm, cho biết, hiện nay khu vực này chưa có biển cấm dừng, đỗ. Do đó, lực lượng chức năng chưa đủ căn cứ để xử phạt các trường hợp đỗ xe tại đây.

“Đây là tuyến đường nhỏ, tuy nhiên chưa có biển cấm nên các hộ dân cố tình để xe, tuy nhiên không đủ căn cứ xử phạt. Do vậy, đơn vị tiến hành nhắc nhở cũng như tổ chức các tổ tuần tra, hướng dẫn, phân luồng giao thông để duy trì trật tự”, Trung tá Nguyễn Văn Vượng cho biết.

Như vậy, vấn đề tại tuyến đường dẫn vào Trường THCS Từ Liêm 3 không chỉ nằm ở việc phương tiện dừng, đỗ dày đặc mà còn liên quan đến tổ chức giao thông tại khu vực. Tình trạng ô tô tập trung quanh trường học cho thấy nhu cầu tổ chức giao thông, bố trí điểm dừng, đỗ và bảo đảm không gian đi bộ cần được tính toán phù hợp với thực tế. Đặc biệt vào thời điểm đầu giờ và cuối giờ học, việc duy trì lối đi thông thoáng cho học sinh và người đi bộ là yếu tố cần được chú trọng nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông.