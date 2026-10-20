Ô tô bán tải lắp nắp thùng hàng thế nào để không phải cải tạo?

Đường dây nóng Báo Xây dựng nhận được phản ánh của anh Lê Đức Thành (trú tại phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) về việc dự định lắp thêm nắp thùng hàng cho chiếc xe bán tải Ford Ranger mới mua. Tuy nhiên, anh Thành băn khoăn việc lựa chọn và lắp đặt thiết bị như thế nào để không ảnh hưởng đến quá trình đăng kiểm phương tiện.

Ô tô bán tải lắp nắp che khoang chở hàng, hành lý trường hợp không coi là cải tạo, chủ xe chỉ cần đưa phương tiện đến cơ sở đăng kiểm để cập nhật hồ sơ xe. (Ảnh minh họa).

Giải đáp vấn đề này, đại diện một cơ sở đăng kiểm tại Hà Nội cho biết, theo Thông tư 30/2026 của Bộ Xây dựng, ô tô pickup (ô tô bán tải) lắp thêm hoặc tháo bỏ nắp che khoang chở hàng, hành lý được xác định là trường hợp xe có sự thay đổi nhưng không coi là cải tạo nếu thiết bị đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định.

Cụ thể, nắp che khoang chở hàng, hành lý phải do nhà sản xuất cung cấp hoặc được cung cấp thông qua đại lý, nhà phân phối được ủy quyền. Đồng thời, thiết bị phải được nhà sản xuất công bố là được phép lắp đặt cho đúng mẫu xe.

Nếu nắp che chỉ đáp ứng một trong hai điều kiện trên hoặc không đáp ứng cả hai, việc lắp đặt hoặc thay thế sẽ được xác định là cải tạo phương tiện.

Với trường hợp không bị coi là cải tạo, sau khi lắp đặt, chủ xe cần đưa phương tiện đến cơ sở đăng kiểm để kiểm tra thực tế, cập nhật thông tin vào hồ sơ phương tiện và phần mềm quản lý kiểm định. Cơ sở đăng kiểm sẽ cập nhật thông tin, cấp chứng nhận điện tử mới phù hợp với tình trạng thực tế của xe.

Đối với trường hợp bị xác định là cải tạo, chủ xe cũng phải đưa phương tiện đến cơ sở đăng kiểm để thực hiện thủ tục chứng nhận cải tạo xe cơ giới, nhưng không phải lập hồ sơ thiết kế cải tạo. Sau khi hoàn tất thủ tục, cơ sở đăng kiểm cấp chứng nhận cải tạo, thực hiện kiểm định và cấp chứng nhận kiểm định mới phù hợp với tình trạng thực tế của phương tiện.

Đại diện cơ sở đăng kiểm khuyến cáo, trước khi lắp thêm hoặc tháo bỏ nắp che khoang chở hàng, hành lý, chủ xe bán tải nên chủ động kiểm tra thông tin từ nhà sản xuất, đại lý hoặc nhà phân phối được ủy quyền.

Việc xác định đúng điều kiện ngay từ đầu không chỉ giúp chủ xe lựa chọn thiết bị phù hợp mà còn hạn chế phát sinh thủ tục cải tạo, bảo đảm quá trình kiểm định phương tiện diễn ra thuận lợi.