Ô tô bán chạy tháng 9: VF 6 tăng hơn 145%, VF 5 giảm 42%

VF 6 tăng mạnh, VF 3 tiếp tục dẫn đầu

VinFast VF 6 đạt doanh số 3.083 xe trong tháng 9, tăng 1.827 xe so với mức 1.256 xe của tháng 8. Kết quả đưa mẫu SUV điện này lên vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng.

Ở chiều ngược lại, VinFast VF 5 đạt 2.472 xe trong tháng 9, giảm 1.793 xe so với mức 4.265 xe của tháng trước, tương đương khoảng 42%.

VinFast VF 3 tiếp tục dẫn đầu với 6.474 xe, gần tương đương mức 6.453 xe của tháng 8. VinFast Limo Green đứng thứ hai với 5.027 xe, tăng từ 4.203 xe.

Yaris Cross, Xforce cùng tăng doanh số

Toyota Yaris Cross ghi nhận 1.799 xe, tăng từ 920 xe trong tháng 8, tương đương khoảng 95,5%. Mitsubishi Xforce tăng từ 664 lên 1.323 xe, tương đương khoảng 99,2%.

VinFast VF 8 đạt 1.494 xe, tăng từ 834 xe tháng trước. Toyota Innova Cross đạt 1.461 xe, còn Mazda CX-5 đạt 1.449 xe.

Tính chung, VinFast có sáu mẫu xe góp mặt trong Top 10 và chiếm trọn năm vị trí dẫn đầu. Trong khi VF 3 tiếp tục giữ ngôi đầu về doanh số, VF 6 trở thành điểm nhấn với mức tăng trưởng hơn 145% so với tháng trước.

MẠNH LÊ