Ô tô 5 chỗ bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trong gara ở Nghệ An

XEM CLIP (Nguồn: CTV)

Khoảng 8h cùng ngày, lửa bất ngờ bùng phát từ khu vực gầm phía trước của một ô tô 5 chỗ đang chờ sửa tại gara trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Chỉ hơn 1 phút sau, ngọn lửa bao trùm toàn bộ chiếc xe, khói đen bốc nghi ngút.

Chiếc ô tô bị thiêu rụi. Ảnh: CTV

Phát hiện cháy, nhân viên gara cùng người dân sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không thành công.

Khu vực xảy ra hỏa hoạn cách sân bay Vinh khoảng 1km. Vụ cháy khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nhẹ, các phương tiện phải di chuyển chậm.

Khu vực xảy ra vụ cháy ô tô. Ảnh: CTV

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Nghệ An đã điều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Đến khoảng 8h30, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, chiếc ô tô 5 chỗ đã bị cháy rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.