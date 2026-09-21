Ô tô 20 chỗ chở 43 người, tài xế và chủ xe bị phạt 174 triệu đồng

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân qua Zalo về xe khách biển số 23H-012.XX có dấu hiệu vi phạm trên quốc lộ 4C, đơn vị đã yêu cầu Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang xác minh, xử lý.

Sau khi nhận chỉ đạo của Cục CSGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã triển khai lực lượng dừng, kiểm tra phương tiện.

Xe khách biển số 23H-012.XX chở số người vượt hơn gấp đôi thiết kế trên Quốc lộ 4C. Ảnh: Cục CSGT

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định lái xe V.M.V. có nhiều hành vi vi phạm, gồm: lái xe không đúng thời gian được phép hoạt động, không hướng dẫn hành khách nằm đúng vị trí quy định.

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 43 người, trong khi phương tiện chỉ được phép chở 20 người, không tính tài xế. Tài xế thừa nhận toàn bộ các hành vi vi phạm.

Tổ công tác sau đó đã lập biên bản xử phạt lái xe với tổng số tiền 36 triệu đồng và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Lực lượng chức năng làm việc với tài xế vi phạm. Ảnh: Cục CSGT

Đồng thời, lực lượng chức năng lập biên bản đối với Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Trần Phú 2 về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm.

Theo đó, hợp tác xã bị phạt 138 triệu đồng và bị tước phù hiệu xe từ 1 đến 3 tháng theo quy định. Như vậy, tổng số tiền phạt đối với tài xế và hợp tác xã trong vụ việc là 174 triệu đồng.

Cục CSGT khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe chấp hành nghiêm quy định về số người được phép chở, thời gian hoạt động của phương tiện, đồng thời bảo đảm an toàn cho hành khách trong suốt hành trình.