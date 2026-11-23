Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h50 ngày 23/11, tại nút giao Hàng Mã - Hàng Lược - Chả Cá (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe con và ô tô 16 chỗ ngồi.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe con mang BKS 29H-947.XX di chuyển theo hướng Hàng Mã đi Hàng Lược va chạm với ô tô 16 chỗ ngồi mang BKS 29E-544.XX đang di chuyển theo hướng Hàng Lược - Chả Cá. Lúc này, trên ô tô 16 chỗ có 2 hành khách nữ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: H.M

Sau cú va chạm, ô tô 16 chỗ bị lật nghiêng, một phần nằm trên vỉa hè trước số nhà 33 Hàng Mã, còn xe con bị hư hỏng phần đầu. Vụ tai nạn khiến một hành khách nữ bị thương nhẹ.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.