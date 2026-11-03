Ợ nóng dai dẳng và nguy cơ tổn thương thực quản

Tuy nhiên, tình trạng kéo dài hoặc tái diễn thường xuyên có thể là dấu hiệu của bệnh trào ngược dạ dày - thực quản, thậm chí dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng nếu không được điều trị kịp thời.

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, Tiến sĩ Dan Livovsky, chuyên gia tại Trung tâm Y tế Shaare Zedek ở Jerusalem cho biết, ợ nóng thường gây cảm giác bỏng rát từ vùng bụng trên lan lên ngực và cổ họng, đôi khi kèm vị chua hoặc đắng trong miệng. Nguyên nhân chủ yếu là axit dạ dày trào ngược lên thực quản do cơ vòng thực quản dưới hoạt động không hiệu quả.

Đáng chú ý, đau ngực do trào ngược có thể giống triệu chứng bệnh tim. Vì vậy, cần loại trừ nguyên nhân tim mạch trước khi kết luận đau ngực là do ợ nóng. Người xuất hiện cơn đau ngực mới, dữ dội hoặc kèm khó thở, vã mồ hôi cần được cấp cứu kịp thời.

Theo các nghiên cứu quốc tế, khoảng 10-14% dân số mắc bệnh trào ngược dạ dày - thực quản. Những yếu tố nguy cơ phổ biến gồm béo phì, tuổi cao, hút thuốc và thoát vị hoành. Một số thuốc giảm cân thuộc nhóm GLP-1 như Ozempic và Wegovy cũng có thể làm trầm trọng thêm triệu chứng do làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày, dù chưa có bằng chứng khẳng định thuốc trực tiếp gây bệnh ở tất cả người sử dụng.

Giáo sư Amir Klein, Giám đốc Viện Tiêu hóa thuộc Trung tâm Y tế Rambam ở Haifa, cảnh báo trào ngược kéo dài có thể gây viêm loét, chảy máu, hẹp thực quản và khó nuốt. Một số trường hợp phát triển thành thực quản Barrett, tình trạng biến đổi niêm mạc làm tăng nguy cơ ung thư thực quản.

Các dấu hiệu cần thăm khám gồm khó nuốt, đau khi nuốt, xuất huyết tiêu hóa, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc triệu chứng kéo dài dù đã điều trị. Bác sĩ có thể chỉ định nội soi hoặc đo nồng độ axit thực quản để xác định bệnh.

Để kiểm soát tình trạng này, các chuyên gia khuyến nghị duy trì cân nặng hợp lý, hạn chế thuốc lá và rượu bia, tránh ăn sát giờ ngủ và điều chỉnh thực phẩm dễ gây trào ngược. Trường hợp cần thiết, người bệnh có thể được điều trị bằng thuốc giảm tiết axit hoặc can thiệp nội soi, phẫu thuật.

Các chuyên gia lưu ý không phải mọi trường hợp ợ nóng đều nghiêm trọng, nhưng việc nhận biết dấu hiệu bất thường và thăm khám đúng lúc giúp hạn chế biến chứng.